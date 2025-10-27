El índice Ifo supera las expectativas en Alemania

Conclusiones clave Datos de confianza alemanes mejores de lo esperado

El Índice de Clima Empresarial Ifo de Alemania de octubre muestra una mejora general moderada hasta 88,4, superando ligeramente las previsiones. Este aumento se debió en su totalidad al Índice de Expectativas, que se disparó significativamente hasta 91,6, su nivel más alto desde 2022 y muy por encima del pronóstico de 90,0. Esto indica que las empresas se muestran optimistas sobre una futura recuperación económica, lo que refuerza las esperanzas de salir de la contracción. Sin embargo, el Índice de Evaluación Actual cayó a 85,3, lo que indica que las empresas consideraron la situación actual ligeramente peor en octubre. Esta divergencia supone que las empresas reconocen una ligera caída en el presente, pero sus perspectivas para el futuro (cuarto trimestre y principios del nuevo año) mejoran sustancialmente. Es probable que el optimismo se vea respaldado por el enorme gasto público en infraestructura y defensa. Además, los bajos costes energéticos y los bajos tipos de interés deberían animar a las empresas a aumentar las inversiones. Lecturas del Ifo en Alemania Clima empresarial Ifo para octubre: 88,4 (pronóstico: 88,0; anterior: 87,7).

Expectativas Ifo: 91,6 (pronóstico: 90,0; anterior: 89,7).

Evaluación actual Ifo: 85,3 (86,0; anterior: 85,7). Cotización del Dax 40 Fuente: Plataforma de XTB El Dax 40 cotiza plano en estos momentos tras un inicio de sesión a la baja. Todo ello en medio del buen sentimiento del mercado debido a las próximas conversaciones entre Trump y Xi a finales de esta semana

