Javier Milei gana las elecciones: ¿subirá la bolsa argentina?

Refuerzo político y económico: Con el 40,7% de los votos, Milei consolida su poder en el Congreso, lo que podría facilitar la implementación de sus reformas económicas radicales y mejorar la confianza de los inversores.

Reacción positiva del mercado: La aplastante victoria legislativa de Javier Milei impulsa expectativas de recuperación en los activos argentinos, tras semanas de caídas en el Merval y el peso.

Los activos argentinos se preparan para recuperarse de las últimas caídas debido a la aplastante victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas, que superó incluso los pronósticos más optimistas. El partido La Libertad Avanza de Javier Milei obtuvo el 40,7% de los votos, frente al 31,7% de la alianza opositora peronista, con el 98% de los votos escrutados. El resultado reforzará la posición de Milei en el Congreso y le ayudará a impulsar su reforma radical de la economía argentina, que lleva tiempo en crisis y se tambaleó tras la derrota en Buenos Aires hace apenas unas semanas.

El impacto de Milei en la bolsa argentina

El ascenso de Milei al poder en 2023 desencadenó un fuerte repunte en los mercados argentinos, impulsando todo, desde las acciones hasta los bonos soberanos. La deuda en dólares del país ha tenido una rentabilidad del 144% desde su elección, solo superada por Líbano y Ecuador entre los mercados emergentes. El índice bursátil del país, llamado Merval, fue el mejor de todo el mundo en 2024, con una subida del 130% en dólares, pero en las últimas semanas acumulaba fuertes descensos.

En los intercambios de criptomonedas, donde el peso argentino se negocia las 24 horas, el peso se había fortalecido más del 9% frente al dólar, revirtiendo su reciente debilidad.

La victoria de Milei también reivindica el extraordinario apoyo que el secretario del Tesoro estadounidense ofreció a Argentina. Scott Bessent ha prometido hasta 40.000 millones de dólares en apoyo a Argentina y, hasta la fecha, ha gastado aproximadamente 2.000 millones de dólares en apuntalar el peso.

¿Cómo invertir en Argentina con XTB?

Dentro de la oferta disponible en XTB, nuestros clientes tienen diversas opciones para operar en el mercado argentino. Aunque no ofrecemos la posibilidad de invertir en el mercado argentino en pesos, sí que existen un gran número de empresas que cotizan en las bolsas americanas en dólares. De hecho, suelen ser las más grandes y de los sectores clave de la economía que reflejan la situación del país. Algunos ejemplos son la empresa de comercio electrónico Mercado Libre, la petrolera YPF, Loma Negra Industrial, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía o Telecom Argentina.