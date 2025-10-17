El índice VIX cae un 10% en medio del intento de rebote de Wall Street 🗽

Los gestores de fondos han reducido su liquidez y aumentado su exposición a renta variable.

Conclusiones clave El índice VIX cae casi un 10% mientras los índices estadounidenses intentan recuperar terreno.

La curva del VIX se invirtió brevemente, lo que significa que el VIX a corto plazo cotizó por encima de los futuros, una señal de que los operadores perciben mayor incertidumbre a corto plazo que riesgos a largo plazo. Este tipo de inversiones son poco comunes y suelen coincidir con momentos de tensión en el mercado; sin embargo, en este caso se describe como leve y no impulsada por el pánico .

y suelen coincidir con momentos de tensión en el mercado; sin embargo, en este caso se describe como . El VIX al contado subió hasta alrededor de 24 , su nivel más alto desde la última caída provocada por los aranceles en abril , antes de estabilizarse. Según los analistas, este movimiento refleja que el exceso especulativo ha sido depurado , más que el inicio de una crisis.

, su nivel más alto desde la , antes de estabilizarse. Según los analistas, este movimiento refleja que , más que el inicio de una crisis. El grupo Susquehanna considera la inversión una reacción temporal : los traders esperan turbulencias, pero sin señales de pánico . Históricamente, la mayoría de los suelos de mercado ocurren durante periodos de backwardation del VIX , aunque esos episodios suelen seguir a correcciones más amplias del S&P 500 (superiores al 5%) , algo que no se ha producido en la leve corrección actual.

considera la inversión una : los traders esperan turbulencias, pero . Históricamente, , aunque esos episodios suelen seguir a , algo que no se ha producido en la leve corrección actual. Los analistas advierten que, si el VIX retrocediera hacia la zona de 14 , sería señal de una peligrosa complacencia en el mercado. Además, los gestores de fondos han reducido su posición en efectivo y aumentado su exposición a renta variable , lo que podría limitar su capacidad de compra ante nuevas caídas .

, sería señal de una en el mercado. Además, los , lo que podría . Por su parte, los asesores de trading sistemático (CTAs) cuentan con escaso margen para compras adicionales , pero podrían vender agresivamente (hasta 46.000 millones de dólares) si el S&P 500 retrocede algunos puntos porcentuales más.

cuentan con , pero podrían si el retrocede algunos puntos porcentuales más. En conjunto, el sentimiento del mercado sigue mostrando una volatilidad elevada, reflejando un equilibrio entre optimismo y cautela tras el reciente shock arancelario.

