¿Están avanzando las negociaciones entre Ucrania y Rusia?

- A pesar de un marco de 20 puntos desarrollado en Miami, las negociaciones siguen estancadas, ya que Rusia exige la totalidad del Donbás, mientras que Ucrania se niega a ceder ningún territorio que esté bajo su control.
- El presidente Zelenski se resiste a obtener garantías de seguridad vinculantes respaldadas por Occidente. Estados Unidos está dispuesto a cumplirlas, pero esto supone una "línea roja" para el Kremlin.
- El crudo WTI ha subido hasta los 58 dólares por barril, lo que indica que los mercados energéticos descartan la posibilidad de un acuerdo de paz a corto plazo y se preparan para posibles nuevas sanciones.
- A pesar de un marco de 20 puntos desarrollado en Miami, las negociaciones siguen estancadas, ya que Rusia exige la totalidad del Donbás, mientras que Ucrania se niega a ceder ningún territorio que esté bajo su control.
- El presidente Zelenski se resiste a obtener garantías de seguridad vinculantes respaldadas por Occidente. Estados Unidos está dispuesto a cumplirlas, pero esto supone una "línea roja" para el Kremlin.
- El crudo WTI ha subido hasta los 58 dólares por barril, lo que indica que los mercados energéticos descartan la posibilidad de un acuerdo de paz a corto plazo y se preparan para posibles nuevas sanciones.
En los últimos meses se ha intensificado la actividad diplomática en la guerra entre Ucrania y Rusia que, como suele ocurrir, parece prometedora a primera vista, pero deja divergencias fundamentales sin resolver. Además, siempre que la perspectiva se inclina hacia un progreso genuino, Rusia tiende a replegarse en sus posiciones iniciales.
El 23 de diciembre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó un marco concreto de 20 puntos, desarrollado en coordinación con asesores estadounidenses y europeos. Las delegaciones negociadoras trabajaron productivamente en Miami para finalizar los documentos relativos a las garantías de seguridad, la reconstrucción económica y un plan de paz.
En las últimas horas, Vladimir Putin ha mostrado cierto pragmatismo. El Kremlin indicó que Rusia estaría abierta a intercambios territoriales, aunque con el requisito indispensable de que toda la región del Donbás permanezca en manos rusas. Además, se están debatiendo modelos para la gestión conjunta de la central nuclear de Zaporizhia y propuestas para la creación de zonas económicas especiales.
Sin embargo, el historial de las relaciones diplomáticas en este conflicto justifica el escepticismo. Las sucesivas reuniones entre Estados Unidos y Ucrania, y posteriormente entre Estados Unidos y Rusia, no han logrado un avance definitivo. La dinámica central se ha mantenido estable desde la intensificación de las conversaciones: Donald Trump presiona por un alto el fuego inmediato, mientras que Zelenski exige garantías de seguridad como condición previa. Si bien Ucrania parece actualmente dispuesta a ceder ciertos territorios ocupados, la entrega de territorios actualmente bajo control ucraniano sigue siendo una línea roja innegociable.
Obstáculos clave de la guerra de Ucrania y Rusia sin resolver
Actualmente hay tres cuestiones críticas que frenan el progreso y representan obstáculos importantes para un acuerdo final:
-
El Donbás: Rusia exige la totalidad de las regiones de Donetsk y Luhansk, mientras que Ucrania se niega a ceder territorios que actualmente están bajo su control soberano.
-
Zaporizhzhia: La central nuclear está gestionada por fuerzas rusas cerca del frente. Una propuesta de gestión conjunta (Ucrania-EE. UU.-Rusia) es teóricamente posible, pero prácticamente inviable en condiciones de conflicto activo.
-
Garantías de seguridad: El Sr. Zelenski exige garantías vinculantes y reforzadas. El alcance, la duración y los mecanismos de ejecución siguen sin acuerdo. Aunque EE. UU. ha indicado su disposición a ofrecer dichas garantías, Rusia se opone rotundamente, lo que pone en duda la credibilidad de dichas garantías.
Los mercados petroleros descuentan las perspectivas de paz en la guerra de Ucrania y Rusia
Los mercados del petróleo crudo han comenzado a descontar la probabilidad de una resolución diplomática en la región. El barril de West Texas, que cotizaba a 55 dólares a mediados de diciembre, actualmente se encuentra cerca de los 58 dólares, respaldado por sus medias móviles simples (SMA) de 25 y 50 días. Esto representa un repunte de aproximadamente el 6% desde los mínimos locales.
Si bien Putin no ha rechazado rotundamente el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, el optimismo inicial del mercado sobre un rápido fin de las hostilidades se ha desvanecido. En consecuencia, el riesgo de nuevas sanciones contra Rusia vuelve a aumentar. La estacionalidad también podría influir, ya que el año pasado, tras una consolidación de octubre a diciembre, los precios del petróleo iniciaron una marcada recuperación a finales de diciembre que se prolongó hasta mediados de enero.
Cotización del barril de West Texas
El S&P 500 abre con tono suave tras la Navidad
Zelenski se reunirá con Trump este domingo : ¿Hay opciones de un acuerdo?
¿Qué podemos esperar del precio del Bitcoin?
3 activos bursátiles a los que prestar atención
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.