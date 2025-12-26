¿Están avanzando las negociaciones entre Ucrania y Rusia?

En los últimos meses se ha intensificado la actividad diplomática en la guerra entre Ucrania y Rusia que, como suele ocurrir, parece prometedora a primera vista, pero deja divergencias fundamentales sin resolver. Además, siempre que la perspectiva se inclina hacia un progreso genuino, Rusia tiende a replegarse en sus posiciones iniciales.

El 23 de diciembre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó un marco concreto de 20 puntos, desarrollado en coordinación con asesores estadounidenses y europeos. Las delegaciones negociadoras trabajaron productivamente en Miami para finalizar los documentos relativos a las garantías de seguridad, la reconstrucción económica y un plan de paz.

En las últimas horas, Vladimir Putin ha mostrado cierto pragmatismo. El Kremlin indicó que Rusia estaría abierta a intercambios territoriales, aunque con el requisito indispensable de que toda la región del Donbás permanezca en manos rusas. Además, se están debatiendo modelos para la gestión conjunta de la central nuclear de Zaporizhia y propuestas para la creación de zonas económicas especiales.

Sin embargo, el historial de las relaciones diplomáticas en este conflicto justifica el escepticismo. Las sucesivas reuniones entre Estados Unidos y Ucrania, y posteriormente entre Estados Unidos y Rusia, no han logrado un avance definitivo. La dinámica central se ha mantenido estable desde la intensificación de las conversaciones: Donald Trump presiona por un alto el fuego inmediato, mientras que Zelenski exige garantías de seguridad como condición previa. Si bien Ucrania parece actualmente dispuesta a ceder ciertos territorios ocupados, la entrega de territorios actualmente bajo control ucraniano sigue siendo una línea roja innegociable.

Obstáculos clave de la guerra de Ucrania y Rusia sin resolver

Actualmente hay tres cuestiones críticas que frenan el progreso y representan obstáculos importantes para un acuerdo final:

El Donbás : Rusia exige la totalidad de las regiones de Donetsk y Luhansk, mientras que Ucrania se niega a ceder territorios que actualmente están bajo su control soberano.

Zaporizhzhia : La central nuclear está gestionada por fuerzas rusas cerca del frente. Una propuesta de gestión conjunta (Ucrania-EE. UU.-Rusia) es teóricamente posible, pero prácticamente inviable en condiciones de conflicto activo.

Garantías de seguridad: El Sr. Zelenski exige garantías vinculantes y reforzadas. El alcance, la duración y los mecanismos de ejecución siguen sin acuerdo. Aunque EE. UU. ha indicado su disposición a ofrecer dichas garantías, Rusia se opone rotundamente, lo que pone en duda la credibilidad de dichas garantías.

Los mercados petroleros descuentan las perspectivas de paz en la guerra de Ucrania y Rusia

Los mercados del petróleo crudo han comenzado a descontar la probabilidad de una resolución diplomática en la región. El barril de West Texas, que cotizaba a 55 dólares a mediados de diciembre, actualmente se encuentra cerca de los 58 dólares, respaldado por sus medias móviles simples (SMA) de 25 y 50 días. Esto representa un repunte de aproximadamente el 6% desde los mínimos locales.

Si bien Putin no ha rechazado rotundamente el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, el optimismo inicial del mercado sobre un rápido fin de las hostilidades se ha desvanecido. En consecuencia, el riesgo de nuevas sanciones contra Rusia vuelve a aumentar. La estacionalidad también podría influir, ya que el año pasado, tras una consolidación de octubre a diciembre, los precios del petróleo iniciaron una marcada recuperación a finales de diciembre que se prolongó hasta mediados de enero.

Cotización del barril de West Texas