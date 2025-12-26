El precio de la plata plata continúa alcanzando nuevos récords absolutos, rozando los 75 dólares por onza y consolidando su dominio dentro de los metales preciosos. La rentabilidad acumulada en 2025 supera el 150%. En una sesión caracterizada por la escasa liquidez propia de las Navidades, el metal repunta casi un 4%, mientras que el platino y el paladio registran avances aún más agresivos.

El precio de la plata sigue subiendo

Si bien el repunte actual del precio de la plata muestra cada vez más indicios especulativos, sigue anclado fundamentalmente en el aumento de la demanda y en la creciente conciencia entre los inversores de que la oferta física es insuficiente. Mientras la demanda de inversión se mantiene latente —con los ETFs desinvirtiendo en plata en gran medida en los últimos años—, el déficit estructural del mercado que ha persistido desde 2020 era manejable. Sin embargo, a medida que los inversores se apresuran a asegurar la oferta, el precio ha experimentado una recuperación vertiginosa.

Las perspectivas para 2026 sugieren otro año de déficit, aunque potencialmente más reducido. Se espera que la demanda del sector fotovoltaico se mantenga robusta, aunque el crecimiento podría carecer del dinamismo observado en años anteriores. Si bien es probable que el reciclaje de plata se acelere, la producción minera sigue siendo un cuello de botella, agravado por los desafíos de producción en las principales minas de cobre. Dado que la puesta en marcha de una nueva mina suele requerir de 15 a 20 años y una inversión mínima de 500 millones de dólares, la oferta no puede adaptarse rápidamente para satisfacer la demanda. Actualmente, el único alivio podría provenir de la "destrucción de la demanda". Con el aumento de los precios de la plata en un contexto de caída de los costes de los paneles solares, este escenario se vuelve cada vez más plausible. No obstante, la plata sigue siendo esencial para el crecimiento de los volúmenes en el sector de los vehículos eléctricos y la electrónica relacionada con la IA.

La recuperación se ha visto impulsada aún más por la renovada entrada de ETFs, la depreciación del dólar y la caída de los tipos de interés en Europa y Estados Unidos. Los factores geopolíticos también han desempeñado un papel crucial. Mientras que el oro ha alcanzado máximos históricos como activo refugio, la plata no solo ha seguido el ritmo de su par, sino que casi ha duplicado su rentabilidad porcentual.

Cotización de la plata

La relación oro-plata se ha comprimido hasta las 60 veces, tras haber cotizado por encima de las 100 a principios de este año. Con el promedio a largo plazo en 53 veces, el precio actual del oro, de 4.500 dólares, implicaría una valoración de la plata cercana a los 85 dólares por onza. El precio de la plata está marcando su quinta sesión consecutiva de subidas, con una tendencia alcista que se ha acelerado en los últimos tres días, ya que los precios han superado el límite superior del canal de tendencia ascendente.