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14:38 · 7 de agosto de 2026

¡El informe de empleo NFP es peor de lo esperado! 🚨El EUR/USD se dispara 📈

07.08 - Datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. (julio)

  • Salario medio por hora (mensual): 0,1 % (Previsto: 0,1 %; Anterior: 0,3 $)
  • Salario medio por hora (interanual): 3,2 % (Previsto: 3,5 %; Anterior: 3,4 %)
  • Nóminas no agrícolas: -23.000 (Previsto: 85.000; Anterior: 20.000)
  • Tasa de participación: 61,4 % (Anterior: 61,5 %)
  • Tasa de desempleo: 4,1 % (Previsto: 4,2 %; Anterior: 4,2 %)

 

 

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