El informe de inventarios de petróleo sigue mostrando una caída. El WTI cae a su nivel más bajo desde finales de febrero

Conclusiones clave Los inventarios de petróleo crudo volvieron a disminuir, respaldados por una mayor actividad de las refinerías y una caída de las importaciones de Estados Unidos .

volvieron a disminuir, respaldados por una mayor actividad de las refinerías y una caída de las importaciones de . La fuerte reducción de los inventarios de gasolina refleja una demanda sólida de combustibles, aunque el aumento de los destilados apunta a una posible moderación de la actividad industrial.

refleja una demanda sólida de combustibles, aunque el aumento de los apunta a una posible moderación de la actividad industrial. A pesar del informe favorable, el WTI continúa bajo presión por el optimismo sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, alcanzando su nivel más bajo desde finales de febrero.

Inventarios de petróleo crudo: Caen en 3,775 millones de barriles . El resultado es ligeramente inferior a la caída esperada de 4 millones de barriles , aunque muestra una disminución menor que la registrada la semana pasada, cuando los inventarios retrocedieron casi 6,1 millones de barriles . Los inventarios totales se sitúan actualmente en 408,359 millones de barriles , lo que representa una caída del 0,92% .

Caen en . El resultado es ligeramente inferior a la caída esperada de , aunque muestra una disminución menor que la registrada la semana pasada, cuando los inventarios retrocedieron casi . Los inventarios totales se sitúan actualmente en , lo que representa una caída del . Inventarios de gasolina: Disminuyen en 2,33 millones de barriles ( -1,08% ). El mercado esperaba una caída de 0,9 millones de barriles , mientras que la semana anterior se había registrado un aumento de 2,06 millones de barriles .

Disminuyen en ( ). El mercado esperaba una caída de , mientras que la semana anterior se había registrado un aumento de . Inventarios de destilados: Aumentan en 2,48 millones de barriles ( +2,34% ). El consenso anticipaba una caída de 0,8 millones de barriles , tras un incremento previo de 3,06 millones de barriles .

Aumentan en ( ). El consenso anticipaba una caída de , tras un incremento previo de . Inventarios en Cushing: Aumentan en 709.000 barriles , hasta 19,666 millones de barriles . Esto reduce las preocupaciones recientes de que las existencias en el principal centro de entrega del WTI pudieran caer a niveles críticos.

Aumentan en , hasta . Esto reduce las preocupaciones recientes de que las existencias en el principal centro de entrega del pudieran caer a niveles críticos. Utilización de refinerías: Aumenta un 0,50% respecto a la semana anterior.

Aumenta un respecto a la semana anterior. Importaciones de petróleo crudo de EE.UU.: Disminuyen en 291.000 barriles diarios (bpd), hasta 5,279 millones de bpd. Comentario sobre los datos El informe de la EIA publicado hoy tiene un efecto moderadamente positivo sobre los precios. Sin embargo, el mercado del petróleo continúa registrando caídas debido al persistente optimismo en torno a la reapertura del Estrecho de Ormuz. ¿Qué aspectos destacan del informe? Fuerte demanda y presión sobre los inventarios de petróleo: El elemento más relevante del informe es la continuidad de la caída de los inventarios de petróleo crudo (-3,775 millones de barriles). Esta disminución fue impulsada por dos factores: un aumento en la actividad de las refinerías estadounidenses (la utilización subió 0,50%) y una menor entrada de crudo desde el exterior, ya que las importaciones disminuyeron en casi 300.000 barriles diarios. La mayor parte de esta reducción se concentró en la región de la Costa del Golfo, el principal centro de refinación de Estados Unidos. Mercado de combustibles (gasolina frente a destilados): Un dato muy positivo para la demanda de los consumidores fue la sólida caída de los inventarios de gasolina, que descendieron 2,33 millones de barriles, lo que sugiere una fuerte temporada de viajes. En contraste, el optimismo del mercado se vio limitado por el inesperado aumento de los inventarios de destilados (diésel y combustible para calefacción), que crecieron cerca de 2,5 millones de barriles, lo que podría reflejar una ligera desaceleración en el sector industrial o en el transporte pesado. Conviene destacar que los crack spreads continúan en niveles elevados. Centro de almacenamiento de Cushing: Un factor ligeramente bajista fue el incremento de 709.000 barriles en los inventarios del centro de entrega de Cushing, lo que indica una ligera mejora en la disponibilidad física de WTI en el principal punto de entrega de los contratos de futuros. Los inventarios continúan mostrando una fuerte tendencia descendente. Al mismo tiempo, se observa una nueva reducción en la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR). Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los crack spreads ya alcanzan sus máximos locales recientes, lo que podría indicar una fuerte demanda de combustibles o una escasez de oferta. Divergencias de esta magnitud son extremadamente poco frecuentes. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

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