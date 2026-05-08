El informe NFP supera las expectativas

EE. UU.: Informe NFP Non‑Farm Payrolls (NFP): actual 115k (previsión: 62k; anterior: 178k)

Empleo del sector privado: actual 123k (previsión: 74k; anterior: 186k)

Tasa de desempleo: actual 4,3% (previsión: 4,3%; anterior: 4,3%)

Salarios (m/m): actual 0,2% (previsión: 0,3%; anterior: 0,2%)

Salarios (y/y): actual 3,6% (previsión: 3,8%; anterior: 3,5%) ¿Por qué son importantes estos datos? El informe NFP (Non‑Farm Payrolls) mide el número de nuevos empleos creados en la economía estadounidense excluyendo el sector agrícola, cubriendo la mayor parte de la actividad económica, y se considera un indicador clave de la salud del mercado laboral. Un aumento del empleo señala una economía fuerte .

Un crecimiento más débil puede indicar desaceleración económica. El informe también influye en las decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal, ya que: un mercado laboral fuerte puede aumentar las presiones inflacionistas ,

mientras que datos más débiles pueden dar a la Fed más margen de maniobra en política monetaria. Además, las cifras del NFP afectan a los mercados financieros, incluido el dólar estadounidense, los bonos y la renta variable, que reaccionan a resultados que se sitúan por encima o por debajo de las expectativas. En resumen, el informe actúa como un “termómetro de la economía”, ayudando a inversores y responsables políticos a evaluar la fortaleza y dirección del crecimiento económico.

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