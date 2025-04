El presidente Trump planea presentar un amplio paquete de nuevos aranceles el 2 de abril, en un día que ha llamado el "Día de la Liberación" (Liberation Day, según su término en inglés) de Estados Unidos. La incertidumbre en torno a este evento está impulsando la caída de hoy en el mercado bursátil y el ascenso en el precio del oro. El precio del oro se dispara El oro ha subido un 1,23%, alcanzando los 3.120 dólares por onza, mientras la incertidumbre del mercado financiero alcanza niveles récord. Las subidas no se limitan al oro, sino que otros metales preciosos también ascienden, como la plata (+0,10%), el paladio (+0,66%) y el platino (+1,10%). La incertidumbre del mercado se ve impulsada por un nivel récord de confianza del consumidor en EE. UU., comparable a los niveles observados durante la crisis financiera de 2008. Además, los últimos datos de inflación del PCE resultaron superiores a lo previsto. Esta combinación ha llevado a los inversores a volver a vender acciones y a buscar activos refugio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del precio oro El oro está entrando en una fase de crecimiento parabólico, superando hoy la barrera de los 3.100 dólares por onza. El precio del oro se acerca al límite superior del canal ascendente, que ha servido repetidamente como una zona de toma de ganancias. La volatilidad del mercado actual tras el fin de semana podría deberse a las entrevistas concedidas por Donald Trump. El domingo, declaró a la prensa a bordo del Air Force One que los nuevos aranceles de represalia que anunciará esta semana se aplicarán a todos los países, no solo a un grupo selecto. Según informes, Trump está presionando a sus asesores para que adopten un enfoque más agresivo con los aranceles, preparándose para una escalada de la guerra comercial global. Además, el sábado anterior, Trump afirmó que consideraría imponer aranceles secundarios al petróleo ruso si Rusia obstaculiza el establecimiento de la paz en Ucrania. Estos aranceles castigarían a quienes compren petróleo ruso, limitando su acceso a los mercados estadounidenses o imponiendo aranceles de hasta el 50%. Precio del petróleo Barril de West Texas

Fuente : Xstation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.