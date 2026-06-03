🌫️ El mercado avanza entre niebla: petróleo arriba, autos abajo

Los futuros del petróleo suben casi un 2%, presionando el sentimiento de riesgo en las bolsas. El DE40 alemán cae alrededor de 0,8%, mientras que el SPA45 español destaca al alza con un avance del 0,8%, impulsado por un rally cercano al 6% en Inditex, propietaria de Zara. Tras la publicación de los PMI europeos, la atención del mercado se dirige ahora al ADP de empleo privado en EE. UU. (12:15 GMT) y al ISM de servicios (14:00 GMT CET).

Factores clave del mercado

Las tensiones crecientes en Oriente Medio han impulsado los precios del petróleo, aunque las pérdidas en renta variable se han visto parcialmente contenidas después de que Donald Trump sugiriera que las conversaciones con Irán siguen en marcha.

Los sectores sensibles al combustible están bajo presión, con Lufthansa y Air France cayendo alrededor de un 2%. Los automóviles figuran entre los peores comportamientos: el sector europeo retrocede cerca de 1,5%, arrastrando especialmente a la renta variable alemana.

El retail lidera las subidas sectoriales con un avance cercano al 2%, apoyado en los sólidos resultados de Inditex. Aun así, el Euro Stoxx 50 cae alrededor de 0,35%.

Los PMI europeos superan expectativas

Las lecturas finales de PMI superaron las previsiones, especialmente en la Eurozona, donde tanto el PMI de servicios como el compuesto batieron cómodamente las estimaciones. Aun así, todos los indicadores permanecen por debajo de 50, lo que indica que la actividad económica sigue contrayéndose, aunque a un ritmo más moderado.

Alemania – Servicios final: 48,1 (previsión 47,8; previo 47,8)

Alemania – Compuesto final: 48,8 (previsión 48,6; previo 48,6)

Eurozona – Compuesto final: 48,5 (previsión 47,5; previo 47,5)

Eurozona – Servicios final: 47,7 (previsión 46,4; previo 46,4)

Gráfico del DAX

Fuente: xStation5

Gráfico del Petróleo

Fuente: xStation5

Inditex se dispara gracias a unos resultados sólidos

Inditex sorprendió con una fuerte aceleración de ventas tras el cierre del primer trimestre. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 11,5% interanual entre el 1 de mayo y el 1 de junio, una aceleración notable frente al 8,8% registrado en el primer trimestre.

La reacción del mercado fue claramente positiva, con las acciones subiendo casi un 6%, al interpretarse las cifras como señal de una demanda resistente pese al entorno de consumo más exigente.

Los resultados del primer trimestre confirmaron la fortaleza del modelo de negocio:

Ingresos: +5,8% hasta 8.700 millones €

Beneficio neto: +5,4% hasta 1.400 millones €

Margen bruto: +6,9% hasta 5.400 millones €

Margen bruto: mejora de 67 pb hasta 61,2%

EBITDA: +7,3% hasta 2.600 millones €, creciendo por encima de los ingresos

El balance sigue siendo excepcionalmente sólido: Inditex cerró el trimestre con 10.800 millones € en caja neta y sin deuda financiera, lo que le otorga una gran flexibilidad para invertir y remunerar al accionista. La gestión de inventarios también se mantiene disciplinada: aumentaron solo un 1% interanual hasta 3.810 millones €, lo que sugiere buena rotación y bajo riesgo de descuentos.

La compañía continúa invirtiendo en crecimiento y eficiencia, con un CAPEX previsto de 2.300 millones € en 2026, centrado en optimización de tiendas, tecnología y desarrollo de la plataforma online. El espacio comercial aumentará alrededor de un 5% este año.

El principal riesgo sigue siendo el viento de cara por divisas. La dirección espera un impacto negativo cercano al 1% en las ventas de 2026, aunque el impulso operativo subyacente sigue siendo sólido. Los resultados de Inditex también mejoraron el sentimiento en el sector textil europeo, con H&M subiendo tras la publicación, reforzando la confianza en el retail de moda europeo.

Feunte: xStation5