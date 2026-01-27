- El precio de la plata vuelve a subir
- El metal precioso supera los 110 dólares ante la nueva ola de tensiones comerciales
La plata retoma las subidas (+7%) y supera de nuevo la cota de 110 dólares a pesar de una señal de alerta técnica de la sesión de ayer (martillo invertido). Los metales preciosos siguen soportando la ola de renovadas tensiones comerciales, mientras que la demanda sin precedentes de China sigue respaldando la valoración.
Precio de la plata
Factores que marcan la cotización de la plata
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha retomado su estrategia comercial de incentivos y castigos, lanzando nuevas amenazas arancelarias contra los socios comerciales de Estados Unidos. La escalada en la retórica comercial ha elevado la prima de riesgo geopolítico e impulsado los flujos de capital hacia activos tangibles en detrimento de las divisas y los bonos.
En concreto, Trump ha amenazado con aranceles del 100% a todos los productos canadienses debido al acercamiento diplomático entre China y Canadá. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha calificado la medida de Trump como un engaño diseñado para establecer el estándar para las negociaciones de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá. Además, el presidente de Estados Unidos también ha puesto a Corea del Sur en su punto de mira, despuñes de que el país no haya ratificado aún el acuerdo comercia firmado con Estados Unidos el año pasado. El retraso legislativo del país surcoreano ha llevado a Trump a elevar todos los aranceles de represalia, incluidos los aplicados a automóviles, madera y productos farmacéuticos, del 15% al 25%. Esto, aun así no ha impedido el avance del mercado bursátil coreano, que espera la ratificación en febrero.
En este escenario, los contratos de plata en China superan hoy los 125 dólares, marcando distancia con los 111 dólares de Estados Unidos. La creciente prima de precio en Shanghái frente al Comex indica tensión en la oferta global y confirma que la demanda física en China parece ser el principal factor fundamental que impulsa la tendencia actual. Esto se sustenta en las cifras de exportación chinas, que muestran que los envíos del metal en 2025 alcanzarán su máximo en 16 años.
El mercado de futuros de plata es mucho menos líquido que el del oro (el volumen diario en Londres es aproximadamente cinco veces menor), lo que significa que las nuevas posiciones especulativas tienen un impacto desproporcionado en los precios. Los inversores que utilizan la plata como cobertura macroeconómica amplifican la volatilidad y aceleran las rupturas alcistas.
