🍫El mercado del cacao se derrumba al comenzar la temporada

Los precios del cacao bajaron más de un 4% hoy, coincidiendo con el tercer día del mes y, simultáneamente, el tercer día de la temporada principal oficial 2025/2026. Desde el inicio de esta semana, la caída ha superado el 10%. En los últimos tres meses (excluyendo los costes de laminación), los precios se han desplomado casi un 30%, consolidando al cacao como el producto básico con peor rendimiento a nivel mundial en el período reciente. Los precios han regresado a niveles observados por última vez a principios de 2024, y la curva de precios a futuro se mantiene prácticamente plana, lo que indica una mayor certeza del mercado con respecto a la oferta.

El cacao es el producto básico con peor rendimiento en los últimos tres meses. Fuente: Bloomberg Finance LP

Los primeros datos cruciales sobre llegadas a puerto en Costa de Marfil se esperan para el lunes, y los primeros informes sugieren que estas cifras serán significativamente mejores de lo previsto inicialmente. Además, las llegadas en las últimas semanas han sido varias veces superiores a las del año pasado, lo que pone de relieve una notable mejora en la dinámica de la oferta del mercado del cacao. Asimismo, se espera que tanto Ghana como Costa de Marfil aumenten los precios que pagan a los agricultores. Esto no solo mejorará las perspectivas de producción futura gracias a las posibles inversiones, sino que también podría animar a los productores a priorizar los canales de venta oficiales en lugar de los ilegales para conseguir precios más altos.

El precio del cacao ya se encuentra dos desviaciones estándar por debajo de la media anual, lo que indica una infravaloración significativa. Sin embargo, los datos históricos muestran que en 2017, cuando el ritmo de caída fue similar, el precio se desvió hasta tres veces de la media. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La estacionalidad sugiere que los precios del cacao solían bajar alrededor de septiembre y octubre, aunque se observó con frecuencia un repunte posterior. Sin embargo, si la temporada de cosecha resulta robusta, los precios podrían no subir necesariamente en línea con los promedios históricos.

Estacionalidad en la variación del precio del cacao. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La curva de futuros del cacao se mantiene prácticamente plana en comparación con su forma de hace tan solo un mes. Esto indica una gran confianza de los inversores en la continuidad del suministro. Al mismo tiempo, la liquidez en el mercado de futuros sigue siendo extremadamente baja.

La curva de precios a plazo del cacao es prácticamente plana. Fuente: Bloomberg Finance LP

Los precios del cacao rondaban los 7.000 dólares por tonelada a principios de semana, pero ahora se están acercando al nivel de 6.000 dólares.