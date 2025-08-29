El mercado espera el PCE americano

El dato más significativo de la sesión de hoy es el informe de inflación del Gasto de Consumo Personal (PCE) en EE. UU. Al ser la métrica de inflación preferida por la Reserva Federal, este podría ser crucial para generar consenso sobre un recorte de tipos, aunque los datos del IPC y de los NFPs de agosto también se publicarán en los próximos días. Cabe destacar que la inflación del PCE podría ser elevada debido a los aranceles, aunque se espera que el principal impacto se observe en las cifras de agosto. Esta tarde también se publicarán los datos de inflación de Alemania, la mayor economía de la Eurozona, mientras que el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para agosto se publicará poco después de la apertura de la sesión estadounidense. A esto hay que sumar la lectura de ventas minoristas de Alemania, que han mostrado un desempeño débil. Las ventas cayeron un 1,5% intermensual en julio, una caída más pronunciada que el 0,4% previsto. Los precios de importación cayeron un 1,4% interanual y un 0,4% intermensual, una caída mayor de la prevista, relacionada con la fortaleza del euro. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En Francia, la inflación interanual del IPC en agosto fue del 0,9%, frente al 1,0% previsto. El PIB final del segundo trimestre se situó en el 0,3% intertrimestral, en línea con las expectativas.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.