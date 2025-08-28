El mercado esperaba más de los resultados de Nvidia

Nvidia presentó ayer un nuevo informe de resultados que demuestra que la demanda de inteligencia artificial sigue creciendo, impulsando el negocio de la compañía. Desde 2023, la firma ha mantenido una posición prácticamente monopolística en el mercado de chips de IA. Sin embargo, las acciones cayeron un 2,6% en las operaciones fuera de horario, y es probable que el veredicto final de Wall Street se conozca solo al abrir el mercado mañana.

Los resultados de Nvidia decepcionan

A pesar del impresionante impulso de crecimiento de la compañía, los inversores reaccionaron con cierta cautela a los resultados presentados. Los ingresos en el segmento de centros de datos (IA) se situaron por debajo de las expectativas en unos simbólicos 200 millones de dólares, con un aumento del 5% intertrimestral y del 56% interanual, hasta los 41.100 millones de dólares. Los analistas habían elevado recientemente sus previsiones, sumándose al optimismo, pero con la valoración cada vez más exigente de Nvidia, incluso la más mínima "grieta en el cristal" podría resultar costosa, no solo para la compañía, sino para Wall Street en su conjunto.

El riesgo de concentración es significativo, ya que Nvidia actualmente representa alrededor del 10% del Nasdaq 100 y casi el 8% del S&P 500. En los últimos dos años, esta concentración ha beneficiado a los mercados de valores, con un crecimiento de Nvidia que ha superado constantemente las expectativas a pesar de su enorme escala. Este impulso ha deslumbrado a los inversores, reforzando la creencia de que un crecimiento similar puede continuar en los próximos trimestres y años. Sin embargo, la valoración actual podría estar desconectada de los fundamentales si el negocio de centros de datos de Nvidia se desacelerara significativamente, un escenario para el que actualmente no hay indicios claros.

Las ventas de chips aumentan

Un déficit de 200 millones de dólares en un contexto de 41.000 millones de dólares en ingresos es poco significativo, y sería un error atribuirle importancia estratégica. Además, Nvidia excluyó de sus resultados la suspensión de las ventas de chips H₂O a China y pronosticó unos ingresos de alrededor de 54.000 millones de dólares para el próximo trimestre. Las acciones bajaron ligeramente tras el informe, pero las cifras reafirman que la IA sigue siendo el centro de atención. Mientras tanto, otros segmentos, como los de videojuegos, visualización y soluciones automotrices, mantienen un sólido desempeño.

Las ventas de chips Blackwell aumentaron un 17% intertrimestral, más del triple de la tasa de crecimiento general del segmento de centros de datos. El crecimiento interanual de los ingresos netos y los ingresos sigue siendo sorprendente. Estos resultados no deben considerarse motivo de preocupación, y es posible que Wall Street no esté listo para vender acciones de Nvidia hasta que se publique el primer "informe sorprendentemente débil", algo que aún no se vislumbra en el horizonte.

¿Cómo comprar acciones de Nvidia?

