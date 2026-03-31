Conclusiones clave Las ofertas de empleo JOLTS de febrero se situaron en 6,882 millones, por debajo de lo esperado

El índice de confianza del consumidor del Conference Board sorprende al alza

Los datos publicados este martes en EE. UU. ofrecen señales mixtas entre el mercado laboral y el sentimiento del consumidor. Las ofertas de empleo JOLTS de febrero se situaron en 6,882 millones, ligeramente por debajo de la previsión de 6,890 millones y muy por debajo de la cifra revisada de enero (7,24 millones), lo que indica una desaceleración gradual de la demanda laboral. JOLTS de Estados Unidos Ofertas de empleo (febrero): 6,882M (est. 6,890M; prev. 6,946M)

Tasa de ofertas de empleo: 4,2% (prev. 4,2%; prev. R 4,4%)

Nivel de renuncias (quits): 2,974M (prev. 3,137M; prev. R 3,131M)

Tasa de renuncias: 1,9% (prev. 2,0%)

Nivel de despidos: 1,721M (prev. 1,631M; prev. R 1,660M)

Tasa de despidos: 1,1% (prev. 1,0%) Los datos de JOLTS refuerzan la tendencia de normalización del mercado laboral tras el sobrecalentamiento pospandemia, aunque las ofertas siguen en niveles históricamente elevados. Los mercados observan estas cifras con especial atención de cara a la próxima reunión de la Fed y en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas en torno al estrecho de Ormuz, que podrían afectar significativamente a los precios de la energía y al sentimiento global de riesgo. Conference Board Conference Board – Confianza del consumidor (marzo): 91,8 (est. 87,9; prev. 91,2) Por otro lado, el índice de confianza del consumidor del Conference Board sorprendió al alza, situándose en 91,8, por encima de las expectativas (87,9) y del dato previo (91,0).

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.