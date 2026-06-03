ISM de servicios supera las expectativas

Sólidos pedidos de fábrica: Los datos de pedidos industriales también fueron sólidos. Los pedidos de fábrica crecieron un 4.8% mensual, superando las expectativas de 4.6% y el resultado previo de 1.8%. Cabe destacar que los pedidos excluyendo transporte crecieron solo un 1.3%, frente al 1.8% anterior. Aunque esto sigue representando crecimiento, muestra una dinámica más moderada una vez eliminada la categoría más volátil.

Punto débil en el empleo: El eslabón más débil sigue siendo el empleo en servicios, que registró 47.9 puntos, ligeramente por debajo de los 48.0 puntos anteriores.

Componentes de demanda sólidos: Al analizar el informe ISM en detalle, los componentes de demanda muestran fortaleza. La actividad empresarial aumentó a 57.7 puntos desde 55.9 puntos, mientras que los nuevos pedidos subieron a 57.3 puntos desde 53.5 puntos. Esto es relevante porque demuestra que el crecimiento en los servicios está impulsado por una demanda real y no únicamente por el aumento de los precios.

Presión inflacionaria persistente: Por otro lado, el elemento más problemático es el índice de Precios ISM de Servicios , que se ubicó en 71.3 puntos, frente a los 70.7 puntos anteriores. Se trata de un nivel muy elevado y una señal de presión sostenida sobre los precios en el sector servicios. Para la Reserva Federal (Fed) , esto es fundamental, ya que la inflación en servicios suele ser más persistente que la inflación de bienes.

Aceleración del sector servicios: La lectura más importante fue el PMI de Servicios ISM , que alcanzó 54.5 puntos, claramente por encima de las expectativas de 53.7 puntos y del resultado anterior de 53.6 puntos. Esto indica que el sector de servicios de Estados Unidos no solo permanece en territorio expansivo, sino que probablemente está acelerando su crecimiento.

Conclusiones clave Aceleración del sector servicios: La lectura más importante fue el PMI de Servicios ISM , que alcanzó 54.5 puntos, claramente por encima de las expectativas de 53.7 puntos y del resultado anterior de 53.6 puntos. Esto indica que el sector de servicios de Estados Unidos no solo permanece en territorio expansivo, sino que probablemente está acelerando su crecimiento.

Presión inflacionaria persistente: Por otro lado, el elemento más problemático es el índice de Precios ISM de Servicios , que se ubicó en 71.3 puntos, frente a los 70.7 puntos anteriores. Se trata de un nivel muy elevado y una señal de presión sostenida sobre los precios en el sector servicios. Para la Reserva Federal (Fed) , esto es fundamental, ya que la inflación en servicios suele ser más persistente que la inflación de bienes.

Componentes de demanda sólidos: Al analizar el informe ISM en detalle, los componentes de demanda muestran fortaleza. La actividad empresarial aumentó a 57.7 puntos desde 55.9 puntos, mientras que los nuevos pedidos subieron a 57.3 puntos desde 53.5 puntos. Esto es relevante porque demuestra que el crecimiento en los servicios está impulsado por una demanda real y no únicamente por el aumento de los precios.

Punto débil en el empleo: El eslabón más débil sigue siendo el empleo en servicios, que registró 47.9 puntos, ligeramente por debajo de los 48.0 puntos anteriores.

Sólidos pedidos de fábrica: Los datos de pedidos industriales también fueron sólidos. Los pedidos de fábrica crecieron un 4.8% mensual, superando las expectativas de 4.6% y el resultado previo de 1.8%. Cabe destacar que los pedidos excluyendo transporte crecieron solo un 1.3%, frente al 1.8% anterior. Aunque esto sigue representando crecimiento, muestra una dinámica más moderada una vez eliminada la categoría más volátil.

15:00 - Datos ISM y pedidos de fábrica de Estados Unidos (abril/mayo) Datos ISM (mayo) ISM Servicios - Precios: 71.3 (Anterior: 70.7)

ISM Servicios PMI: 54.5 (Esperado: 53.7; Anterior: 53.6)

ISM Servicios - Empleo: 47.9 (Anterior: 48.0)

ISM Servicios - Actividad Empresarial: 57.7 (Anterior: 55.9)

ISM Servicios - Nuevos Pedidos: 57.3 (Anterior: 53.5) Pedidos de fábrica (abril) Pedidos de Fábrica: 4.8% (Esperado: 4.6%; Anterior: 1.8%)

Pedidos de Fábrica excluyendo Transporte: 1.3% (Anterior: 1.8%)

Pedidos de Bienes Duraderos excluyendo Transporte: 1.1% (Anterior: 1.1%)

Pedidos de Bienes Duraderos excluyendo Defensa: 8.1% (Anterior: 8.1%) Comentario de mercado Los datos resultaron positivos para el panorama general de la actividad económica en Estados Unidos, pero al mismo tiempo fueron desfavorables desde la perspectiva de la inflación y de las expectativas de recortes rápidos en las tasas de interés. A pesar de estas importantes sorpresas, la reacción del mercado sigue siendo moderada. El EURUSD continúa cotizando dentro de un estrecho canal de precios. Gráfico: EURUSD (M1)

Fuente: xStation5, 03.06.2026

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