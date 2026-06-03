📊Comentario del día - Wall Street ignora los riesgos

Los mercados afrontan una nueva sesión con Wall Street instalado en máximos históricos y con la inteligencia artificial manteniéndose como principal motor de las subidas. El S&P 500 acumula ya nueve sesiones consecutivas de avances, su mejor racha en más de un año, mientras los inversores siguen premiando a las compañías vinculadas a la revolución tecnológica. El índice sube un 28% en los últimos 12 meses, mientras que el Nasdaq 100 lo hace un 40% y el Dow Jones un 21,3%. Los tres índices han cerrado en máximos históricos durante cinco sesiones consecutivas por primera vez desde febrero de 2017.

Sin embargo, la velocidad de la recuperación también está alcanzando niveles poco habituales. Según datos recopilados por Deutsche Bank, el S&P 500 ha subido un 16% entre abril y mayo, un movimiento que, fuera de periodos de recuperación tras una recesión, sólo se había producido en una ocasión desde la Segunda Guerra Mundial: durante los meses previos al histórico desplome del Lunes Negro de 1987.

Las diferencias con aquel periodo son evidentes y el actual rally cuenta con el respaldo de unos beneficios empresariales sólidos, una economía que continúa mostrando resiliencia y el fuerte impulso de la inteligencia artificial. No obstante, el dato pone de manifiesto hasta qué punto el optimismo se ha acelerado en las últimas semanas, incluso en un entorno donde persisten riesgos geopolíticos relevantes y donde el petróleo vuelve a situarse en el centro de atención de los mercados.

Pero los riesgos son evidentes. La aceleración de la inflación, los cambios en la política de los bancos centrales y la inminente avalancha de emisiones de acciones, con las esperadas OPV de SpaceX, Anthropic y OpenAI, podrían combinarse para frenar la demanda de acciones. Y una vez que la venta masiva se intensifique, podría convertirse en una bola de nieve.

Inditex se dispara en bolsa

Inditex ha conseguido presentar unos sólidos resultados trimestrales. Desde XTB somos muy positivos con la compañía y creemos que el aumento del ritmo de crecimiento de Inditex ha venido antes de lo que esperaba el mercado.

De hecho, ha reportado un crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante del 11,5% en el primer mes de su segundo trimestre fiscal, a pesar de que la confianza del consumidor en Europa se ha deteriorado y en Estados Unidos marca mínimos de los últimos 50 años.

Nosotros pensamos que estos resultados muestran que el modelo de negocio de Inditex es el mejor del sector y que tiene una mayor capacidad de resistencia que el resto de compañías en contextos como el actual. De hecho, Inditex puede ganar incluso cuota de mercado.

Creemos que la optimización de tiendas continúa teniendo un impacto positivo no tan solo en la eficiencia operativa de la compañía, sino en la experiencia del consumidor. El formato de tienda abierta y más grande hace que el consumidor se sienta menos agobiado y posiblemente dedique más tiempo a la compra, lo que probablemente aumente el consumo.

Otro punto que destacamos de Inditex es su capacidad para expandir márgenes a pesar del entorno inflacionario. Desde que estalló el conflicto, materias primas como el algodón o el poliéster han repuntado cerca de un 20% y el combustible para aviones se ha disparado. Sin embargo, la compañía ha conseguido expandir su margen bruto en 60 puntos básicos, reflejando la fortaleza de su cadena logística y su producción cercana a los puntos de venta.

Su comportamiento en momentos de estrés de mercado le coloca como el auténtico buque insignia dentro de un sector claramente cíclico.

Wall Street desafía a la geopolítica impulsado por la inteligencia artificial

La inteligencia artificial volvió a monopolizar la atención de los inversores en la última sesión. El S&P 500 cerró con avances y encadenó su novena jornada consecutiva de subidas, mientras que los principales índices estadounidenses continúan moviéndose en máximos históricos.

Entre los protagonistas destacó Marvell Technology, que registró una de las mayores subidas de su historia después de que Jensen Huang afirmara que la compañía podría convertirse en la próxima empresa valorada en un billón de dólares. Hewlett Packard Enterprise también avanzó con fuerza tras destacar la elevada demanda vinculada a la construcción de infraestructura para inteligencia artificial.

Todo ello ocurre mientras los inversores siguen restando importancia a los riesgos geopolíticos. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan generando incertidumbre sobre el futuro del estrecho de Ormuz, una infraestructura estratégica por la que transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

La divergencia entre unos mercados bursátiles en máximos históricos y un petróleo que vuelve a tensionarse refleja hasta qué punto la inteligencia artificial sigue siendo el principal motor del sentimiento inversor.

La liquidez podría convertirse en el próximo desafío del mercado

Mientras los inversores siguen celebrando los máximos históricos de Wall Street, algunos análisis comienzan a advertir de un riesgo menos visible pero potencialmente relevante para los próximos meses: la evolución de la liquidez global.

Si las tensiones continúan relajándose y el estrecho de Ormuz recupera progresivamente la normalidad, numerosos países podrían verse obligados a reconstruir inventarios estratégicos de petróleo, gas natural, fertilizantes y otras materias primas. Este proceso exigiría movilizar importantes cantidades de capital y podría provocar incluso ventas de deuda pública estadounidense, generando presión al alza sobre las rentabilidades de los bonos.

A ello habría que sumar el esfuerzo inversor necesario para reponer arsenales militares, reforzar infraestructuras energéticas y ampliar las redes eléctricas, en un contexto donde la demanda de cobre, níquel, tierras raras y otros materiales estratégicos continúa aumentando.

El elemento más llamativo es que este posible drenaje de liquidez podría coincidir con la llegada al mercado de algunas de las mayores salidas a bolsa de la historia. SpaceX, OpenAI y Anthropic podrían absorber una cantidad significativa de capital institucional, obligando a muchos inversores a vender otros activos para financiar su entrada en estas operaciones.

Ese sería un cierre muy potente porque enlaza perfectamente con la introducción: máximos históricos, optimismo extremo, IA... y una posible restricción de liquidez justo cuando todo parece ir bien.

Kevin Warsh prepara cambios en la Reserva Federal

Los inversores también siguen muy pendientes de los primeros movimientos de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal. Diversas informaciones apuntan a que el nuevo presidente del banco central estaría estudiando una profunda revisión de la estrategia de comunicación utilizada durante los últimos años.

Entre los posibles cambios destaca la reducción del protagonismo del conocido "dot plot", el gráfico que recoge las previsiones individuales de los miembros de la Reserva Federal sobre la evolución futura de los tipos de interés. Warsh considera que estas previsiones generan más confusión que claridad y que, en muchas ocasiones, obligan a los responsables monetarios a mantener posiciones que ya no encajan con la realidad económica.

Aunque todavía no se han producido modificaciones oficiales, el mercado comienza a valorar el impacto que podría tener una Reserva Federal con una comunicación más flexible y menos dependiente de previsiones a largo plazo, especialmente en un entorno marcado por la incertidumbre económica y geopolítica.