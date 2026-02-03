El Nasdaq 100 cae en una semana clave📉

La confianza en Wall Street se deteriora hoy ante las caídas en el sector del software, donde las acciones de empresas como Intuit, ServiceNow y Accenture sufren una fuerte caída. El mercado parece preocupado por la desaceleración del ritmo de crecimiento del sector y la creciente adopción de la IA, lo que podría lastrar las perspectivas de crecimiento a largo plazo y los modelos de negocio de muchas empresas.

El Nasdaq 100 baja un 0,5%, mientras que lel S&P 500 desciende ligeramente.

ServiceNow (NOW.US) baja un 6%, alcanzando su nivel más bajo desde la primavera de 2024, a pesar de sus sólidos resultados y un crecimiento interanual de los ingresos de casi el 20%.

Accenture (ACN.US) cae más de un 7%. La magnitud de la caída genera preocupación sobre la salud del sector de consultoría y servicios de TI en general.

Walmart (WMT.US) superó hoy el billón de dólares en capitalización bursátil por primera vez en su historia. Piper Sandler elevó su precio objetivo a 130 dólares por acción.

Fuente: xStation5

El sentimiento en el sector de software y servicios de TI es muy débil hoy. Las acciones de Accenture, IBM, Shopify, Salesforce y ServiceNow están cayendo drásticamente.

Gráfico del Nasdaq 100 con velas de un día

Fuente: xStation5

Las acciones de ServiceNow bajo presión



ServiceNow presentó un sólido informe del cuarto trimestre de 2025 basado en las cifras, pero aun así el mercado reaccionó con una fuerte caída. La compañía registró un BPA de 0,92 dólares (consenso: 0,89 dólares) e ingresos de 3.570 millones de dólares (consenso: 3.530 millones de dólares). A pesar de superar las expectativas, el precio de la acción cae a alrededor de 110 dólares.

El aspecto más destacado del informe fueron las suscripciones. Los ingresos por suscripción alcanzaron los 3.466 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 19,5% en moneda constante. ServiceNow también cerró el año con un flujo de caja libre (FCF) de 4.600 millones de dólares, un 34% más interanual. Además, la compañía anunció una autorización de recompra de acciones de 5.000 millones de dólares.

Para 2026, ServiceNow prevé que los ingresos por suscripción se sitúen entre 15.530 y 15.570 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 19,5% al 20%. También se propone un margen operativo del 32% (una mejora de 100 puntos básicos) y un margen de flujo de caja libre (FCF) del 36%. La dirección está haciendo un gran hincapié en la narrativa de la "plataforma de IA empresarial", destacando las alianzas con OpenAI y Microsoft. El director ejecutivo, Bill McDermott, describió ServiceNow como una "capa semántica" diseñada para facilitar el uso generalizado de la IA en todas las organizaciones.

Sin embargo, el mercado parece indicar que los buenos resultados por sí solos no son suficientes. Los inversores se centran principalmente en el impulso del crecimiento en los próximos trimestres y en la resiliencia de la demanda.

Fuente: xStation5