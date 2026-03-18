Wall Street cotiza a la baja antes de la decisión de la Fed, con el sentimiento presionado por un dato de inflación de productores más fuerte de lo esperado y una creciente incertidumbre sobre cómo responderá el banco central a un escenario inflacionario cada vez más desafiante.

El Dow Jones caía 351 puntos, o un 0,8%, mientras que el S&P 500 retrocedía un 0,5% y el Nasdaq Composite bajaba un 0,5%. Este tipo de movimiento refleja un mercado que está reduciendo claramente su exposición al riesgo a pocas horas del anuncio de la Fed.

La principal sorpresa macro vino del índice de precios de producción de EE. UU. El PPI subió un 0,7% mensual en febrero, muy por encima del consenso del 0,3%, lo que sugiere que las presiones inflacionarias ya estaban aumentando antes del estallido del conflicto con Irán. En otras palabras, la Fed no llega a esta reunión con la inflación firmemente controlada.

Aranceles y petróleo

Según CrossCheck Management, la lectura más fuerte del PPI está impulsada en gran medida por los aranceles, que están elevando el coste de los metales, los insumos industriales y los gastos manufactureros en general. Desde esta perspectiva, no se trata de ruido inflacionario temporal, sino de un problema de precios más estructural que podría seguir presionando la política monetaria hasta bien entrado el tercer trimestre. La situación se complica aún más por la energía.

Desde el estallido de la guerra con Irán, los precios del petróleo se han disparado, y este movimiento aún no se ha reflejado completamente en los últimos informes de inflación. Los mercados están cada vez más preocupados de que los mayores costes energéticos comiencen a trasladarse a los precios al consumidor en los próximos meses.

Estas preocupaciones son claramente visibles en el mercado de materias primas. El West Texas subió más de un 2%, acercándose a los 99 dólares por barril, mientras que el Brent ganó más de un 5%, subiendo hasta alrededor de 109 dólares por barril. El último repunte siguió a informes de que Israel atacó la mayor instalación de procesamiento de gas de Irán en la provincia de Bushehr.

Al mismo tiempo, Irán amenazó con ataques a la infraestructura petrolera de Arabia Saudí, EAU y Catar, tras una nueva oleada de ataques a instalaciones energéticas en los Emiratos Árabes Unidos. Desde la perspectiva del mercado, el riesgo ya no se limita a los titulares. Los inversores se centran cada vez más en posibles interrupciones en los flujos de petróleo y combustible, especialmente a través del Estrecho de Ormuz.

La Fed y Trump

El petróleo ya había subido en la sesión anterior después de que Donald Trump dijera en una publicación en Truth Social que Estados Unidos no necesitaba el apoyo de los aliados de la OTAN en Oriente Medio. Antes, había sugerido la posibilidad de formar una coalición para proteger las rutas marítimas a través del Estrecho de Ormuz, aunque algunos países supuestamente se mostraron reacios a participar.

En este contexto, el mercado sigue esperando que la Fed mantenga los tipos sin cambios en el rango del 3,5%–3,75%. Sin embargo, el verdadero peso del evento de hoy no está en la decisión en sí, sino en el tono del comunicado y en si Jerome Powell señala que los precios más altos del petróleo podrían alterar de forma significativa las perspectivas de política monetaria.

Aquí es donde se concentra el riesgo del evento de hoy. El mercado no espera un movimiento de tipos, pero sí busca claridad sobre cómo la Fed enmarcará la nueva combinación de inflación persistente, tensiones geopolíticas y crecientes riesgos a la baja para el crecimiento.

Los inversores mantienen la cautela antes de la reunión de la Fed

Según Ameriprise Financial, los inversores siguen cautelosos tanto antes de la decisión de la Fed como ante los elevados precios del petróleo. La cuestión clave será cómo los responsables de política incorporan el conflicto con Irán en su evaluación de los riesgos inflacionarios y de las perspectivas de crecimiento.

Al mismo tiempo, las acciones siguen encontrando apoyo en un contexto de resultados empresariales relativamente sólido. Saglimbene también señaló que los fundamentales siguen siendo constructivos para las acciones estadounidenses, incluso mientras los inversores navegan por una elevada incertidumbre geopolítica y preocupaciones relacionadas con la disrupción impulsada por la IA.

Más allá de la Fed, la atención del mercado también se dirige a Micron Technology, que publicará resultados tras el cierre. La acción ha subido casi un 62% este año, impulsada por la fuerte demanda de memoria de alto ancho de banda, lo que la convierte en una de las publicaciones más importantes del calendario de hoy.

Los movimientos recientes del mercado siguen reforzando esta narrativa. Los precios del petróleo continúan extendiendo sus ganancias tras las amenazas de Irán contra la infraestructura energética de Arabia Saudí, EAU y Catar, así como el ataque de Israel a la mayor instalación de procesamiento de gas de Irán. Por ahora, esto mantiene elevadas las preocupaciones inflacionarias y deja a los mercados entrando en la decisión de la Fed con una postura claramente más defensiva.

Gráfica del Dow Jones

El contrato de futuros del Dow Jones Industrial Average registra una fuerte caída, retrocediendo hacia los mínimos locales recientes.