El Nasdaq 100 cae pese a los avances de Intel y Palo Alto

Los principales índices bursátiles estadounidenses abren la sesión del miércoles con un sentimiento moderadamente neutral. Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 muestran ligeras caídas. El mercado se encuentra actualmente en una fase de espera, con los inversores afrontando las próximas sesiones con cautela, ya que tanto los datos macroeconómicos como las señales de la Reserva Federal serán cruciales.

El optimismo se ve parcialmente respaldado por datos del mercado inmobiliario mejores de lo esperado. Los inicios de construcción de viviendas en julio aumentaron un 5,2% intermensual, lo que sugiere una actividad sostenida en el sector de la construcción.

Los inversores se preparan para la publicación de los resultados trimestrales de las principales cadenas minoristas estadounidenses, como Walmart, Target y Home Depot. Estos datos serán importantes para evaluar la salud del consumidor estadounidense, que representa casi el 70% del PIB total de EE. UU. El tono y las perspectivas de estos informes podrían influir en la dirección futura de los índices bursátiles.

Además, la creciente atención se centra en el próximo simposio de Jackson Hole, programado para finales de esta semana. Allí, Jerome Powell y otros funcionarios del banco central podrían definir el marco de la futura política monetaria. Se prestará especial atención a cualquier indicio de un "aterrizaje suave" de la economía estadounidense y a la estrategia de la Fed respecto a las tasas de interés, en un contexto de desaceleración de la inflación y datos dispares del mercado laboral.

En este contexto de mercado, la actividad inversora podría mantenerse limitada hasta que se aclaren las perspectivas económicas y monetarias.

Cotización del Nasdaq 100

Al inicio de la sesión del martes, los futuros del Nasdaq 100 profundizaron sus caídas, continuando la corrección iniciada la semana pasada. Tras intentos fallidos de retomar la tendencia alcista, el precio rompió las medias móviles de corto plazo, que previamente habían actuado como resistencia. Su configuración actual sugiere una continuación de la tendencia bajista.





Source: xStation5

Noticias sobre compañías:

Las acciones de Intel (INTC.US) suben un 7% tras el anuncio de que SoftBank Group acordó comprar acciones de Intel por valor de 2.000 millones de dólares. Este apoyo estratégico de los inversores podría influir positivamente en la confianza del mercado en Intel y en sus perspectivas de crecimiento a largo plazo. Intel es uno de los mayores fabricantes de semiconductores del mundo y un proveedor clave de procesadores para ordenadores personales, servidores y el creciente mercado de la inteligencia artificial.

Fuente: xStation5

Las acciones de Palo Alto Networks (PANW.US) subieron un 6% tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado y una mejora en las previsiones financieras para 2026. Los sólidos ingresos y beneficios por acción superaron el consenso del mercado, impulsando la confianza de los inversores. La compañía también planea adquirir CyberArk por aproximadamente 25 000 millones de dólares, lo que podría consolidar su posición como líder en ciberseguridad. Palo Alto es uno de los mayores proveedores globales de servicios de seguridad de redes y en la nube

Fuente: xStation5

Iovance (IOVA.US) sube un 6% tras la aprobación por parte del organismo regulador sanitario canadiense de su fármaco pionero en su tipo, basado en terapia celular, para el tratamiento del melanoma avanzado. Esto marca un paso importante en la expansión internacional de la compañía y podría impulsar mayores ingresos en mercados fuera de EE. UU. Iovance es una empresa biotecnológica especializada en terapias inmunológicas contra el cáncer.

Fuente: xStation5

Las acciones de Home Depot (HD.US) suben más del 3% a pesar de que los resultados del segundo trimestre fueron ligeramente inferiores a las expectativas: el EPS ajustado fue de $ 4,68 (frente a los $ 4,72 previstos) y los ingresos alcanzaron los $ 45,28 mil millones (pronóstico de $ 45,41 mil millones).

Fuente: xStation5

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.