El Nasdaq 100 comienza la jornada con caídas

Los principales índices estadounidenses muestran un rendimiento mixto, con la mayoría de ellos ligeramente a la baja. Este escenario refleja la constante lucha entre la confianza de los inversores en el crecimiento a largo plazo y las preocupaciones sobre posibles riesgos a corto plazo. Con la atención puesta en los próximos datos económicos y presentaciones de resultados, el mercado podría ver movimientos significativos en ambos sentidos. Los sectores del S&P 500 muestran un desempeño mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Nasdaq 100 El índice Nasdaq 100 cotiza ligeramente por debajo de su máximo histórico (ATH). Los alcistas intentarán mantenerse por encima del máximo anterior de 22.020, mientras que los bajistas intentarán empujar el precio por debajo de este nivel. Si tienen éxito, el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que se alinea con el máximo de principios de diciembre de 21.668 y la media móvil simple (SMA) de 50 días en 21.633, podría entrar en juego. El RSI continúa su tendencia alcista y se acerca a la zona de sobrecompra, mientras que el MACD continúa ampliándose, lo que indica un fuerte impulso. Fuente: xStation Noticias de empresas Las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia provocan movimiento en el mercado: las acciones de defensa caen a medida que comienzan inesperadas negociaciones de paz entre funcionarios estadounidenses y rusos en Arabia Saudita. Los contratistas de defensa europeos enfrentan una presión particular en medio de la incertidumbre sobre los futuros compromisos de gasto militar. Las conversaciones, lideradas por el Secretario de Estado Marco Rubio y el Ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, marcan un cambio significativo en las relaciones diplomáticas. Los mercados europeos reaccionan a los planes de gasto en defensa: las acciones bancarias europeas suben ante la especulación de posibles iniciativas de endeudamiento conjunto para financiar la defensa continental. Los bancos franceses muestran ganancias notables a medida que París presiona por una respuesta fiscal coordinada al cambio de postura de la política exterior estadounidense. Los analistas de ING destacan el creciente apoyo a una mayor independencia militar europea. Las acciones de Delta Air Lines se mantienen estables a pesar del incidente de Toronto: las acciones de Delta (DAL.US) muestran resistencia a pesar de un grave incidente que involucró a su aerolínea regional en el Aeropuerto Pearson de Toronto. El incidente del avión CRJ900, que resultó en 18 heridos, ha desencadenado una investigación canadiense. Bombardier (BBDb.TO) y GE Aerospace (GE.US), fabricantes de aviones y motores respectivamente, se enfrentan a un mayor escrutinio. Intel sube por especulaciones de adquisiciones: las acciones de Intel (INTC.US) suben más del 5% tras los informes de un posible interés de adquisición por parte de Broadcom y TSMC. La especulación sugiere una posible división de la empresa, con Broadcom poniendo la mira en el negocio de diseño mientras que TSMC considera los activos de fabricación. La noticia ofrece un punto brillante después del desafiante desempeño de Intel en 2024. Southwest Airlines sube por un plan de reestructuración: las acciones de Southwest (LUV.US) tienen un avance del un 2% después de anunciar sus primeros despidos importantes, reduciendo el 15% de la fuerza laboral corporativa. La aerolínea espera un ahorro de costos de 210$ millones para 2025 y 300$ millones para 2026. La reestructuración incluye la eliminación de 11 puestos de liderazgo sénior. La apuesta de Berkshire por las bebidas impulsa a Constellation: Constellation Brands (STZ.US) sube un 7% después de que Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, revelara una nueva participación de 1,2 millones de dólares. La inversión se produce en un momento en que las acciones del fabricante de cervezas Corona y Modelo cotizan cerca de mínimos de 52 semanas, con una caída del 35% en el último año. ¿Cómo invertir en el Nasdaq? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

