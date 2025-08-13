lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

El Nasdaq 100 cotiza totalmente plano

17:08 13 de agosto de 2025

El Nasdaq 100, principal índice tecnológico de Wall Street, ha iniciado la sesión con un tímido avance del 0,15%, pero ese avance ha sido rápidamente neutralizada en los primeros compases de la jornada. En estos momentos, el índice registra una caída del 0,10%, en lo que parece una corrección técnica intradía dentro de una estructura claramente alcista. En el plano macroeconómico, los inversores siguen atentos a las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China, así como a las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, factores que han alimentado el rally tecnológico desde junio.

La cotización del Nasdaq 100 se mantiene en niveles cercanos a los 24.000 puntos, una zona psicológica que ha actuado como resistencia en las últimas sesiones. A pesar del retroceso puntual, el índice acumula una revalorización superior al 12% en lo que va de año, impulsado por el buen comportamiento de los gigantes tecnológicos y el renovado apetito por activos de crecimiento.

Cotización de AMD

Las acciones de AMD (AMD.US) subieron casi un 6% hasta los 185 USD, igualando los máximos locales de julio de 2024. Los analistas de Citi mantuvieron hoy una calificación "neutral" para la acción.

Fuente: xStation5

Si bien AMD tenía una valoración relativamente atractiva hace seis meses, hoy la acción se acerca a máximos históricos, con los inversores pagando una prima enorme. Sin embargo, el mercado cree que la compañía captará una cuota significativa del mercado de chips de IA, lo que podría mejorar la rentabilidad de forma sustancial y sostenible.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Noticias de empresas

 

C3.ai Inc. (AI.US) cae después de que Oppenheimer rebajara la calificación de sus acciones de "superior al rendimiento" a "rendimiento de mercado", tras los recientes resultados preliminares considerados débiles.

Cadre Holdings Inc. (CDRE.US) cae después de que BofA Global Research redujera su calificación del fabricante de equipos de seguridad de "neutral" a "inferior al rendimiento", alegando preocupaciones sobre el "lento crecimiento y el actual entorno de fusiones y adquisiciones".

Capri Holdings (CPRI.US) sube un 7% después de que JPMorgan elevara la calificación del propietario de Michael Kors de "neutral" a "sobreponderar", señalando que la reducción de los descuentos y las medidas de mitigación arancelaria deberían impulsar las ganancias.

HanesBrands (HBI.US) cae casi un 6% después de que Gildan Activewear acordara adquirir la compañía en un acuerdo con un valor patrimonial implícito de aproximadamente 2.200 millones de dólares. Las acciones de Gildan registran ligeras ganancias.

Intapp Inc. (INTA.US) sube más del 20% después de que la empresa de servicios de software anunciara resultados del cuarto trimestre superiores a las expectativas y emitiera unas perspectivas favorables.

KinderCare (KLC.US) se desploma un 20% después de que la empresa de educación infantil anunciara resultados decepcionantes en el segundo trimestre, alegando una matrícula inferior a la esperada y recortando su pronóstico para todo el año.

Lumentum (LITE.US) sube un 4% después de que el fabricante de productos ópticos y fotónicos publicara resultados del cuarto trimestre superiores a lo esperado, lo que motivó una mejora de la calificación de los analistas.

Palo Alto Networks (PANW.US) sube casi un 2% después de que Deutsche Bank elevara la recomendación de la empresa de ciberseguridad de "mantener" a "comprar".

SimilarWeb (SMWB.US) sube más del 20% después de que la empresa de servicios web anunciara ingresos del segundo trimestre superiores a las expectativas y elevara su pronóstico de beneficio operativo ajustado para todo el año.

Webtoon (WBTN.US) se dispara más del 30% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la plataforma de cómics digitales anunciara un acuerdo con Disney (DIS.US) para traer alrededor de 100 series a su aplicación en inglés.

 

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.

Compartir:
Volver

Noticias de Mercado

15.08.2025
9:00

Resumen de la semana: El Ibex 35 en máximos desde 2007

El Ibex 35 ha marcado esta semana un hito histórico. El selectivo nacional ha vuelto a tocar los 15.000 puntos, un nivel que no alcanzaba desde...
14.08.2025
21:46

La Inflación IPP en EE. UU. sorprende al alza y respalda al dólar estadounidense 📈

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja después de que la inflación de precios al productor (IPP) superara ampliamente las expectativas,...

 17:53

Perplexity presenta oferta millonaria por Google Chrome

La startup de inteligencia artificial Perplexity sorprendió al mercado al presentar una oferta no solicitada de 34.500$ millones para adquirir Chrome,...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app