El Nasdaq 100 cotiza totalmente plano

El Nasdaq 100, principal índice tecnológico de Wall Street, ha iniciado la sesión con un tímido avance del 0,15%, pero ese avance ha sido rápidamente neutralizada en los primeros compases de la jornada. En estos momentos, el índice registra una caída del 0,10%, en lo que parece una corrección técnica intradía dentro de una estructura claramente alcista. En el plano macroeconómico, los inversores siguen atentos a las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China, así como a las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, factores que han alimentado el rally tecnológico desde junio.

La cotización del Nasdaq 100 se mantiene en niveles cercanos a los 24.000 puntos, una zona psicológica que ha actuado como resistencia en las últimas sesiones. A pesar del retroceso puntual, el índice acumula una revalorización superior al 12% en lo que va de año, impulsado por el buen comportamiento de los gigantes tecnológicos y el renovado apetito por activos de crecimiento.

Cotización de AMD

Las acciones de AMD (AMD.US) subieron casi un 6% hasta los 185 USD, igualando los máximos locales de julio de 2024. Los analistas de Citi mantuvieron hoy una calificación "neutral" para la acción.

Fuente: xStation5

Si bien AMD tenía una valoración relativamente atractiva hace seis meses, hoy la acción se acerca a máximos históricos, con los inversores pagando una prima enorme. Sin embargo, el mercado cree que la compañía captará una cuota significativa del mercado de chips de IA, lo que podría mejorar la rentabilidad de forma sustancial y sostenible.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Noticias de empresas

C3.ai Inc. (AI.US) cae después de que Oppenheimer rebajara la calificación de sus acciones de "superior al rendimiento" a "rendimiento de mercado", tras los recientes resultados preliminares considerados débiles.

Cadre Holdings Inc. (CDRE.US) cae después de que BofA Global Research redujera su calificación del fabricante de equipos de seguridad de "neutral" a "inferior al rendimiento", alegando preocupaciones sobre el "lento crecimiento y el actual entorno de fusiones y adquisiciones".

Capri Holdings (CPRI.US) sube un 7% después de que JPMorgan elevara la calificación del propietario de Michael Kors de "neutral" a "sobreponderar", señalando que la reducción de los descuentos y las medidas de mitigación arancelaria deberían impulsar las ganancias.

HanesBrands (HBI.US) cae casi un 6% después de que Gildan Activewear acordara adquirir la compañía en un acuerdo con un valor patrimonial implícito de aproximadamente 2.200 millones de dólares. Las acciones de Gildan registran ligeras ganancias.

Intapp Inc. (INTA.US) sube más del 20% después de que la empresa de servicios de software anunciara resultados del cuarto trimestre superiores a las expectativas y emitiera unas perspectivas favorables.

KinderCare (KLC.US) se desploma un 20% después de que la empresa de educación infantil anunciara resultados decepcionantes en el segundo trimestre, alegando una matrícula inferior a la esperada y recortando su pronóstico para todo el año.

Lumentum (LITE.US) sube un 4% después de que el fabricante de productos ópticos y fotónicos publicara resultados del cuarto trimestre superiores a lo esperado, lo que motivó una mejora de la calificación de los analistas.

Palo Alto Networks (PANW.US) sube casi un 2% después de que Deutsche Bank elevara la recomendación de la empresa de ciberseguridad de "mantener" a "comprar".

SimilarWeb (SMWB.US) sube más del 20% después de que la empresa de servicios web anunciara ingresos del segundo trimestre superiores a las expectativas y elevara su pronóstico de beneficio operativo ajustado para todo el año.

Webtoon (WBTN.US) se dispara más del 30% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la plataforma de cómics digitales anunciara un acuerdo con Disney (DIS.US) para traer alrededor de 100 series a su aplicación en inglés.