- Bank of America sitúa a ACS entre sus valores preferidos para 2026 y eleva su precio objetivo a 97 euros.
- Las acciones de ACS se disparan un 79% en lo que llevamos de 2025.
ACS se ha consolida como uno de los mejores valores del sector construcción para Bank of America en 2026. El banco de inversión ha incluido al grupo presidido por Florentino Pérez entre sus 25 acciones predilectas para 2026 y lo ha incorporado también a la lista de "mejores ideas para Europa", reflejando la fuerte confianza del mercado en su capacidad de crecimiento y generación de valor. El movimiento ha sido bien recibido por los inversores, que en la sesión de hoy han posicionado a las acciones de ACS en la zona alcista del Ibex 35.
Nuevo precio objetivo para las acciones de ACS
En concreto, la casa de análisis ha mantenido su recomendación de compra sobre el valor y ha elevado su precio objetivo para las acciones de ACS hasta los 97 euros por título, destacando su sólido posicionamiento en el mercado estadounidense, donde se ha convertido en protagonista del segmento de construcción de centros de datos a través de su filial Turner. Este nicho estratégico coloca a la compañía en uno de los sectores con mayor demanda y proyección de inversión para los próximos años.
Bank of America estima que el beneficio por acción (EPS) de ACS crecerá a una tasa anual compuesta (CAGR) del 17% entre 2025 y 2028, impulsado por el avance de nuevos proyectos en infraestructuras críticas como los carriles administrados y las instalaciones para centros de datos. Ambas áreas se consideran palancas clave para reforzar tanto la expansión internacional del grupo como su rentabilidad a medio plazo.
La entidad subraya además la solidez financiera del holding y su capacidad para capitalizar las oportunidades derivadas de la transición digital y de la fuerte inversión en infraestructuras en Norteamérica. Con esta recomendación, ACS se reafirma como uno de los valores más destacados del sector de construcción y concesiones europeos de cara a 2026. En el mismo informe, Bank of America también incluye a Ferrovial entre sus valores preferidos, si bien la atención del mercado se centra especialmente en el potencial de crecimiento y liderazgo internacional que atribuyen a ACS.
Las acciones de ACS se disparan un 2,1% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, además, la constructora repunta un 74% en Bolsa.
¿Cómo comprar acciones de ACS?
