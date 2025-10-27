El repunte bursátil del Nasdaq 100 se reaviva, ya que las esperanzas en torno a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China desencadenan una nueva ola de apetito por el riesgo en Wall Street. El optimismo aumenta a medida que los avances en las negociaciones entre Estados Unidos y China en Malasia generan un "entorno positivo", lo que sugiere que ambas partes están abiertas a un acuerdo. El secretario del Tesoro, Bessent, indicó que los aranceles del 100% amenazados por Trump podrían no entrar en vigor, lo que alivió los temores de una escalada inmediata en la guerra comercial. Los mercados ven esto como una posible distensión, abriendo un espacio para negociaciones que podrían estabilizar las tensiones comerciales, lo que impulsa la confianza de los inversores a corto plazo. Por otro lado, las expectativas de una tregua comercial entre Estados Unidos y China pesan sobre las acciones de tierras raras que cotizan en Estados Unidos, ya que los inversores anticipan un retraso en las restricciones a la exportación de tierras raras por parte de China.

El Nasdaq 100 sube un 1,6% en estos momentos. El RSI ha entrado en zona de sobrecompra, pero el optimismo en torno a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y los próximos resultados de las grandes tecnológicas son los grandes catalizadores alcistas en estos momentos. El Nasdaq 100 cotiza en los 23.580 puntos, lo que significa que cualquier retroceso pondrá a prueba primero la media móvil exponencial (EMA) de 10 períodos.

Acciones relevantes que suben del Nasdaq 100

Avidity Biosciences se dispara un 40% después de que Novartis anunciara su adquisición por 12.000 millones de dólares, pagando 72 dólares por acción en efectivo, lo que supone una prima del 46%. El acuerdo, que se espera se cierre en el primer semestre de 2026, refuerza la cartera de terapias de ARN de Novartis dirigidas al tejido muscular. La adquisición eleva la previsión de TCAC de ventas de Novartis para 2024-2029 al 6%. Las acciones de Avidity han subido casi un 70% en lo que va de año, mientras que Novartis continúa expandiendo sus inversiones en I+D y productos cardiovasculares en Estados Unidos.

Keurig Dr Pepper sube un 7% tras anunciar un beneficio del tercer trimestre de 0,54 dólares por acción, en línea con las estimaciones, con unos ingresos de 4.310 millones de dólares, superando las previsiones en un 4%. Si bien las ganancias por acción (BPA) mostraron un crecimiento modesto desde los $0.51 del año anterior, la acción se ha quedado rezagada respecto al S&P 500, con una caída del 15.4% en lo que va del año. Las ventas de bebidas en EE. UU. aumentaron un 14.4%, y las de café, un 1.5%. La compañía elevó su pronóstico de ventas para todo el año a un crecimiento de un solo dígito alto y obtuvo $7 mil millones en financiación para la adquisición de JDE Peet por $18 mil millones, aliviando así las preocupaciones de los inversores sobre la deuda.

Las acciones de GameStop también suben un 2,1% después de que la Casa Blanca publicara el lúdico anuncio de la empresa que ponía fin a la "guerra de las consolas". Esta decisión se produce tras el plan de Microsoft de lanzar un remake de Halo para PlayStation 5 en 2026, rompiendo así su histórica exclusividad con Xbox. GameStop se posicionó como un centro de juegos neutral, lo que pone de manifiesto la dinámica cambiante de la industria a medida que las exclusivas pierden su papel en el impulso de las ventas de consolas.

JPMorgan Chase, que sube un 0,6%, invirtió 75 millones de dólares en Perpetua Resources, lo que marca la primera operación en el marco de su Iniciativa de Seguridad y Resiliencia de 10.000 millones de dólares. La operación apoya el desarrollo del Proyecto de Oro Stibnite en Idaho, la única reserva de antimonio de EE. UU. y un productor clave de oro. Las acciones de Perpetua suben un 5% en estos momentos. La participación de JPMorgan asciende al 2,7%, sumándose a la financiación de Agnico Eagle y el Departamento de Defensa de EE. UU.

Acciones relevantes que bajan del Nasdaq 100

En el extremo contrario del Nasdaq 100, las acciones de Huntington Bancshares caen un 3% tras el acuerdo de adquisición de Cadence Bank en una operación íntegra de acciones valorada en 7.400 millones de dólares, creando uno de los diez principales bancos estadounidenses con 276.000 millones de dólares en activos y 220.000 millones de dólares en depósitos. La fusión amplía la presencia de Huntington a 21 estados, incluyendo Texas, y eleva su objetivo de ROTCE al 18-19%.

Grindr cae un 4,6% tras recibir una oferta de compra no vinculante de 18 dólares por acción de los principales accionistas, James Lu y Raymond Zage, lo que valoró la aplicación de citas en 3.700 millones de dólares, lo que supone una prima del 51%. El acuerdo privatizaría Grindr, respaldado por 1.000 millones de dólares en deuda y 100 millones de dólares en capital nuevo.

Las acciones de las mineras de tierras raras que cotizan en Estados Unidos se desploman después de que funcionarios estadounidenses indicaran que China podría retrasar la imposición de controles a la exportación de minerales críticos en el marco de un posible acuerdo comercial. Critical Metals cae un 17%, USA Rare Earth un 12%, MP Materials un 7,3% y Trilogy Metals un 15%.

