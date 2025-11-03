El Nasdaq 100 impulsa a Wall Street💡

El sentimiento inicial en la apertura del Nasdaq 100 es positivo gracias al acuerdo entre Amazon y OpenAI. El Nasdaq 100 sube 6 décimas mientras que el Dow Jones retrocede 4 décimas. Las empresas tecnológicas impulsan Wall Street, pese a que se puede observar una diferencia entre las empresas tecnológicas consolidadas y las de baja capitalización, cuyo rendimiento es inferior, tal y como muestra el Russell 2000, con una bajada de 7 décimas.

Cotización del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 retoma su tendencia alcista a largo plazo al inicio de la semana, tras haber perdido impulso la semana anterior. El RSI de los últimos 14 días se mantiene cerca de los 70 puntos, nivel que suele indicar condiciones de sobrecompra técnica. Desde una perspectiva a largo plazo, mientras el Nasdaq 100 se mantenga por encima de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico), la tendencia alcista general se mantendrá firme.

Fuente: Plataforma de XTB

Acciones más destacadas del Nasdaq 100

Las acciones de Kenvue suben un 18% tras la noticia de su adquisición por parte de Kimberly-Clark, creando un nuevo gigante de consumo con un valor de transacción de 48.700 millones de dólares.

Los resultados del tercer trimestre de Onsemi semiconductor superaron las expectativas : Los ingresos fueron de 1.550 millones de dólares (previsión: 1.520 millones de dólares) y los beneficios ajustados por acción fueron de 63 centavos (previsión: 59 centavos). La compañía también elevó sus previsiones para el cuarto trimestre. Las acciones remiten su ascenso hasta el 1% en estos momentos, tras un impulso inicial del 4,5% en respuesta a los resultados.

El precio de las acciones de Microsoft sube un 1%. La compañía anunció un aumento en las inversiones en los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo una inversión de capital de 1.500 millones de dólares en G42 y una expansión de la infraestructura de IA y la nube por valor de 5.500 millones de dólares.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.