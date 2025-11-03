El S&P 500 abre con fuerza la sesión

El S&P 500 ha empezado con fuerza la sesión y se está anotando subidas de casi medio punto porcentual para empezar la semana. Aunque las principales compañías del índice ya han presentado resultados, todavía tenemos valores interesantes esta semana a los que deberíamos estar atentos, como Palantir o McDonalds.

Acciones que suben en el S&P 500

Las acciones de Amazon están repuntando un 5% después de que haya firmado un acuerdo de 38.000 millones de dólares con OpenAI para proveerle de poder computacional. Esto supone un importante espaldarazo para AWS, que es el segmento de nube de Amazon, pero vuelve a poner sobre la mesa los grandes acuerdos de OpenAI y la incógnita de como será capaz de pagarlos. Nvidia se beneficia de este contexto porque en última instancia también supone un incremento de la demanda de chips. Por su parte, Palantir presentará sus resultados trimestrales al cierre de la sesión de hoy.

Acciones que bajan en el S&P 500

Algunas acciones destacadas del S&P 500 que están cayendo hoy son Nike o Fiserv. Recordemos que esta última perdión alrededor de la mitad de su valor la semana pasada por una reducción del crecimiento, pero esta semana continúa la tendencia. Otras como Apple, que también presentaron resultados la semana pasada, han comenzado con mal pie y en este caso los inversores se quedaron intranquilos por el peor desempeño en Asia de lo que se esperaba.

