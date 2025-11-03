Kimberly-Clark anuncia un acuerdo para adquirir a Kenvue

Kimberly-Clark ha anunciado la adquisición de Kenvue, valorada en más de 42.000 millones de euros. Esta operación supone uno de los mayores movimientos corporativos del año en el sector de productos de consumo, y coincide con la publicación de los resultados trimestrales de Kimberly-Clark, que muestran una evolución mixta en medio de una coyuntura global desafiante.

Kimberly-Clark se hace con Kenvue

El anuncio de Kimberly-Clark confirma que ha cerrado un acuerdo para adquirir Kenvue, la compañía norteamericana posicionada como líder mundial en productos para el bienestar y salud del consumidor, y antigua filial del grupo Johnson & Johnson. El valor pactado es de 48.700 millones de dólares, equivalente a más de 42.000 millones de euros, con una prima sustancial sobre la cotización previa de Kenvue. Tras la noticia, las acciones de Kenvue suben un 15%, reflejando las expectativas de sinergias y crecimiento futuro. En contraste, las acciones de Kimberly-Clark bajan un 12% en estos momentos.

Kenvue aporta un reconocido portafolio de marcas, entre ellas Johnson’s Baby, Listerine, Neutrogena y Band-Aid, con fuerte presencia internacional y liderazgo en higiene y salud personal. A pesar de una ligera caída en ventas orgánicas (-4,4%) durante el último trimestre, Kenvue ha mostrado una mejora en el margen bruto ajustado (61,2%) y una sólida rentabilidad operativa, lo que hace de la empresa un objetivo atractivo para Kimberly-Clark.

El acuerdo se interpreta como un esfuerzo defensivo para afianzarse ante la competencia creciente en el sector y consolidar posiciones en mercados clave. La adquisición permitirá a Kimberly-Clark ampliar su alcance global, diversificar su portafolio y crear oportunidades para reducir costes y potenciar la innovación en canales de distribución

Métricas principales de los resultados de Kimberly-Clark

Kimberly-Clark presentó cifras estables en ventas pero con retrocesos en beneficio neto. En el tercer trimestre, las ventas fueron de 4.150 millones de dólares (similar al año previo), pero el beneficio neto bajó a 446 millones de dólares desde los 907 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Beneficio por acción básica de operaciones continuas: 1,01 USD (vs 2,43 USD en 2024).

Beneficio por acción diluida: 1,01 USD (vs 2,42 USD).

Ventas nueve meses: 12.367 millones USD (vs 12.701 millones USD en 2024).

Beneficio neto nueve meses: 1.522 millones USD (vs 2.098 millones USD en 2024).

La presión por costes de insumos, ajustes operativos y una demanda dispar entre regiones continúan afectando el margen. Pese a ello, la empresa mantiene una sólida posición de caja y enfoque estratégico en la eficiencia y el crecimiento internacional. Kenvue reportó ingresos trimestrales de 3.760 millones de dólares y un beneficio por acción de 0,28 dólares, superando previsiones. El margen operativo ajustado se situó en 21,5%, con una rentabilidad por dividendos alrededor de 5,4%.

Cotización de las acciones de Kenvue

La integración de Kenvue supondrá un reto operativo relevante para Kimberly-Clark, pero posiciona al grupo entre los líderes mundiales en salud y consumo personal. El periodo de revisión estratégica de Kenvue y la reorganización de su portafolio de marcas será clave para el éxito de la operación. El mercado observa con atención las condiciones finales de la compra y la evolución de resultados de ambas compañías. Kimberly-Clark refuerza su apuesta por crecer en segmentos premium y consolida su liderazgo frente a otras multinacionales del sector.

Con los movimientos de hoy, la acción de Kimberly-Clark acumula una bajada del 19% en el año mientras que la acción de Kenvue cae un 22% durante 2025.

