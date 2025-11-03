Amazon anunció la firma de un contrato multianual de 38.000 millones de dólares con OpenAI para el suministro de chips Nvidia, lo que ha provocado una reacción inmediata y contundente en Wall Street. En concreto, las acciones de Amazon se han disparado un 5% en el premercado, mientras que las de Nvidia han subido hasta un 3% gracias al optimismo generalizado en torno al sector de la IA. Según el acuerdo, Amazon proporcionará clústeres de chips Nvidia a OpenAI durante los próximos siete años, lo que permitirá una importante expansión de la capacidad de cómputo de la compañía. OpenAI destaca que el acceso a AWS, la nube de Amazon, incluirá cientos de miles de las últimas GPU de Nvidia, lo que mejorará significativamente la escalabilidad, el rendimiento y la seguridad de las soluciones de IA.

De esta forma, Amazon se une a los principales socios de OpenAI, junto con Microsoft, Oracle y Google, ofreciendo servicios avanzados en la nube basados ​​en las GPU más potentes del mercado. Representantes de OpenAI anuncian que toda la nueva capacidad de cómputo se implementará antes de finales de 2026 para satisfacer la creciente demanda de modelos generativos y sistemas de IA. Para Nvidia, esto significa otro movimiento estratégico para asegurar el mercado de componentes para aplicaciones avanzadas de IA, con sus acciones alcanzando nuevos máximos antes de la sesión.

¿Cómo comprar acciones de Amazon?

