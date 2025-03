El Nasdaq 100 intenta rebotar tras fuertes caídas🗽¿Zelensky volverá a la mesa de negociaciones?

Los √≠ndices de EE.UU. intentan recuperar terreno tras las ca√≠das iniciales, con el Nasdaq 100 reduciendo sus p√©rdidas al -0,8% despu√©s de haber ca√≠do casi un -2% en la apertura del mercado estadounidense. Seg√ļn el presidente de Ucrania, Volod√≠mir Zelensky, est√° "listo para sentarse en la mesa de negociaciones lo antes posible" para firmar un acuerdo sobre minerales y asegurar la paz. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m√≥vil Descarga la app m√≥vil Despu√©s de que Washington detuviera la ayuda militar a Ucrania, Zelensky calific√≥ la situaci√≥n como "lamentable", refiri√©ndose a lo sucedido en su reuni√≥n en el Despacho Oval el pasado viernes. "Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania est√° lista para sentarse en la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie quiere la paz m√°s que los ucranianos (...) Las primeras etapas del fin de la guerra podr√≠an incluir la liberaci√≥n de prisioneros y una tregua inmediata en el cielo y el mar si Rusia hace lo mismo. Ucrania est√° lista para firmar un acuerdo sobre minerales y seguridad en cualquier momento y en cualquier formato conveniente." Esta informaci√≥n se dio a conocer horas antes de que Donald Trump se dirija a la naci√≥n para exponer sus objetivos para los pr√≥ximos a√Īos, incluyendo planes para la "paz en todo el mundo". ¬† ¬† ¬†

