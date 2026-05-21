La sesión del jueves arranca con una avalancha de información relevante, tanto desde los mercados financieros como desde el ámbito político. Los futuros de los principales índices estadounidenses apuntan a una mezcla de incertidumbre y moderado optimismo antes de la apertura. El Russell 2000 lidera las subidas, con un avance cercano al 0,4%, mientras que el Nasdaq 100 cae un 0,52% y el S&P 500 un 0,50%.

A pesar de las numerosas novedades, el foco sigue puesto en el conflicto y las negociaciones entre EE. UU. e Irán, una situación que cambia prácticamente hora a hora. Aunque se han logrado ciertos compromisos, cuestiones clave —como las reservas de uranio enriquecido y el control del Estrecho de Ormuz— siguen sin resolverse. Según informes, el “Líder Supremo” iraní habría prohibido personalmente cualquier intento de entregar material fisible acumulado.

Por otro lado, SpaceX publicó su esperado prospecto de salida a bolsa, lo que ha generado entusiasmo entre los inversores, pero también numerosas dudas sobre las cifras y afirmaciones incluidas en el documento.

Los mensajes diplomáticos desde Irán y una nueva serie de ataques contra refinerías en Rusia están impulsando los precios del petróleo. El Brent supera los 108 USD/barril.

Datos macroeconómicos

El índice de la Fed de Filadelfia se desplomó hasta –0,4 , frente a los 18,2 esperados, señalando un sentimiento empresarial muy débil en uno de los estados más relevantes del país.

Los permisos de construcción superaron las previsiones, alcanzando 1,44 millones , lo que podría indicar una mejora del sentimiento en el sector y un repunte de la inversión.

Las solicitudes de desempleo se situaron en 209.000 , ligeramente por debajo de las 210.000 previstas.

Los PMI mostraron un impulso sorprendentemente fuerte en la manufactura (por encima de 55), mientras que los servicios decepcionaron con una caída hasta 50,9 puntos.

Gráfico del Nasdaq 100

Fuente: xStation5

Los compradores intentan recuperar la iniciativa, corrigiendo las caídas recientes y tratando de volver al nivel del último máximo. Las medias móviles EMA mantienen un fuerte impulso alcista, mientras que el RSI ha retrocedido con fuerza pero sigue cerca de niveles de sobrecompra. El MACD, sin embargo, envía una señal bajista. Si los vendedores retoman el control, el primer objetivo sería el nivel Fibonacci 61,8% (28.445).

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