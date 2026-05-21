- La sesión arranca con mezcla de cautela y optimismo
- Los datos macro llegan mixtos
- En corporativas: IBM sube por subsidios cuánticos, Intuit se hunde un 20%, Walmart decepciona y Nvidia bate previsiones sin mover valoración
- La sesión arranca con mezcla de cautela y optimismo
- Los datos macro llegan mixtos
- En corporativas: IBM sube por subsidios cuánticos, Intuit se hunde un 20%, Walmart decepciona y Nvidia bate previsiones sin mover valoración
La sesión del jueves arranca con una avalancha de información relevante, tanto desde los mercados financieros como desde el ámbito político. Los futuros de los principales índices estadounidenses apuntan a una mezcla de incertidumbre y moderado optimismo antes de la apertura. El Russell 2000 lidera las subidas, con un avance cercano al 0,4%, mientras que el Nasdaq 100 cae un 0,52% y el S&P 500 un 0,50%.
A pesar de las numerosas novedades, el foco sigue puesto en el conflicto y las negociaciones entre EE. UU. e Irán, una situación que cambia prácticamente hora a hora. Aunque se han logrado ciertos compromisos, cuestiones clave —como las reservas de uranio enriquecido y el control del Estrecho de Ormuz— siguen sin resolverse. Según informes, el “Líder Supremo” iraní habría prohibido personalmente cualquier intento de entregar material fisible acumulado.
Por otro lado, SpaceX publicó su esperado prospecto de salida a bolsa, lo que ha generado entusiasmo entre los inversores, pero también numerosas dudas sobre las cifras y afirmaciones incluidas en el documento.
Los mensajes diplomáticos desde Irán y una nueva serie de ataques contra refinerías en Rusia están impulsando los precios del petróleo. El Brent supera los 108 USD/barril.
Datos macroeconómicos
-
El índice de la Fed de Filadelfia se desplomó hasta –0,4, frente a los 18,2 esperados, señalando un sentimiento empresarial muy débil en uno de los estados más relevantes del país.
-
Los permisos de construcción superaron las previsiones, alcanzando 1,44 millones, lo que podría indicar una mejora del sentimiento en el sector y un repunte de la inversión.
-
Las solicitudes de desempleo se situaron en 209.000, ligeramente por debajo de las 210.000 previstas.
-
Los PMI mostraron un impulso sorprendentemente fuerte en la manufactura (por encima de 55), mientras que los servicios decepcionaron con una caída hasta 50,9 puntos.
Gráfico del Nasdaq 100
Los compradores intentan recuperar la iniciativa, corrigiendo las caídas recientes y tratando de volver al nivel del último máximo. Las medias móviles EMA mantienen un fuerte impulso alcista, mientras que el RSI ha retrocedido con fuerza pero sigue cerca de niveles de sobrecompra. El MACD, sin embargo, envía una señal bajista. Si los vendedores retoman el control, el primer objetivo sería el nivel Fibonacci 61,8% (28.445).
Noticias corporativas
- IBM (IBM.US): La acción sube alrededor de 4% tras conocerse que la empresa recibirá cerca de 1.000 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Comercio para desarrollar tecnología de computación cuántica. Compañías más pequeñas como Rigetti y D-Wave también se benefician del impulso “cuántico”, con subidas de doble dígito.
- Deere & Co. (DE.US): La fabricante de maquinaria agrícola cae alrededor de 3% pese a presentar resultados muy por encima de las expectativas. El pesimismo proviene de que la empresa mantuvo sin cambios su previsión de beneficios para el año, pese a la mejora de la rentabilidad.
- Walmart (WMT.US): La mayor cadena de supermercados de EE. UU. cae cerca de 2% tras publicar resultados, lastrada por un BPA por debajo de lo esperado.
- Intuit (INTU.US): La acción se desploma alrededor de 20% tras los resultados. La empresa planea despedir al 17% de su plantilla, pese a haber superado las previsiones de ingresos y BPA. El castigo se debe a peores resultados en segmentos clave y al mal sentimiento hacia las compañías SaaS.
- Nvidia (NVDA.US): La mayor empresa del mundo y líder en GPUs volvió a publicar resultados mejores de lo esperado. Sin embargo, la mejora en ingresos y márgenes no se tradujo en subidas de valoración, lo que sugiere que el mercado ya había descontado las buenas noticias.
▶️ESTOS son los 3 NUBARRONES a los que se enfrenta NVIDIA
La IPO más esperada: SpaceX presenta sus documentos para salir a Bolsa y reporta pérdidas millonarias
La bolsa hoy: Nvidia y Trump impulsan el optimismo del mercado
💣 ¿Cómo beneficiarse de los resultados de Nvidia de esta noche? Aquí van 3 posibles estrategias
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.