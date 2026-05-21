Conclusiones clave Las acciones de Nvidia no repuntan pese a batir expectativas

Nvidia cada vez sorprende menos al mercado

La compañía afronta presión en los márgene y dificultades en China

Nvidia presentó sus cifras trimestrales anoche y a pesar de batir las expectativas del consenso de analistas, los inversores no están del todo convencidos y sus acciones no terminan de repuntar. ¿El motivo? Tres nubarrones que Nvidia tiene en un cielo que hasta hace poco estaba totalmente despejado. Hablamos de: Cada vez sorprende menos Presión en los márgenes Adiós a China ¡En el siguiente vídeo os lo explicamos!

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.