El Nasdaq 100 lidera las caídas en la apertura

Wall Street abrió en números rojos por tercera sesión consecutiva, tras el renovado nerviosismo por la guerra comercial en respuesta a la amenaza de Trump de imponer aranceles adicionales a los países europeos que envíen militares a Groenlandia. El Nasdaq 100 es el índice que acusa un mayor retroceso en estos momentos, con caídas intradía que alcanzan el 1,8%.

Las acciones estadounidenses de hardware de TI se desploman después de que Morgan Stanley rebajara la calificación del sector, advirtiendo que el aumento de los costes de los componentes y la desaceleración de la demanda empresarial restringirán drásticamente los presupuestos corporativos. Empresas como Dell, HP y HPE retroceden mientras que Logitech y NetApp corrigen con fuerza tras ser rebajadas a "infraponderar". El banco americano predice un suave crecimiento de tan sólo el 1% en el gasto en hardware en 2026 (la perspectiva más débil sin COVID en 15 años), lo que provoca un cambio bajista en toda la industria a medida que las empresas se preparan para importantes recortes del gasto. Más allá del sector tecnológico, las empresas de petróleo y gas escapan de las caídas y repuntan en bolsa.

¿Quién será el próximo presidente de la Fed?

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el presidente Trump podría anunciar su elección para la presidencia de la Reserva Federal la próxima semana, seleccionando entre cuatro finalistas: Rick Rieder, Kevin Hassett, Christopher Waller y Kevin Warsh. La dinámica ha cambiado, y Trump ha sugerido que podría mantener a Hassett en el Comité Ejecutivo Nacional (NEC), lo que podría impulsar a Rieder, de BlackRock. Actualmente hay muchas voces a favor del exfuncionario de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Sin embargo, el proceso de confirmación presenta riesgos: el senador republicano Thom Tillis ha amenazado con bloquear a cualquier candidato hasta que se resuelva la controvertida citación del Departamento de Justicia a la Reserva Federal en relación con las renovaciones de edificios.

Empresas destacadas del Nasdaq 100

Las acciones de 3M caen un 5,1% después de que el gigante industrial publicara una previsión de beneficios para 2026 ligeramente inferior a las previsiones de Wall Street. A pesar de la débil previsión, los resultados del cuarto trimestre superaron las expectativas —con un BPA de 1,83 dólares (frente a la estimación de 1,80 dólares) e ingresos de 6.020 millones de dólares—, ya ​​que el aumento de precios y los recortes de costes ayudaron a compensar la débil demanda de los consumidores.

GSK adquirirá RAPT Therapeutics por 2.200 millones de dólares, pagando una prima del 65% para asegurar su fármaco experimental contra la alergia alimentaria. Este primer gran acuerdo bajo la dirección de Luke Miels busca reforzar la cartera de productos inmunológicos de GSK ante la expiración de patentes. Las acciones de GSK bajan un 0,8%, mientras que RAPT se dispara un 66%.

Netflix revisó su oferta de 82.700 millones de dólares por el estudio y los activos de streaming de Warner Bros. Discovery (WBD) a una oferta íntegramente en efectivo, manteniendo la valoración de 27,75 dólares por acción. Esta medida busca simplificar el acuerdo y agilizar la votación de los accionistas para abril, contrarrestando una oferta hostil de 108.400 millones de dólares de Paramount Skydance por la totalidad de la compañía. Si bien el consejo de administración de WBD respalda unánimemente a Netflix, Paramount continúa librando una lucha de poder para descarrilar el acuerdo.

Pfizer abandona su empresa conjunta para el VIH, ViiV Healthcare, vendiendo la totalidad de su participación del 11,7% por 1.880 millones de dólares. Su socio Shionogi pagará 2.130 millones de dólares para duplicar con creces su participación hasta el 21,7%, mientras que el accionista mayoritario, GSK, conserva el 78,3% del control y recibe un dividendo extraordinario de 250 millones de dólares. El acuerdo, que se prevé cerrar en el primer trimestre de 2026, simplifica la estructura de ViiV, ya que prioriza los tratamientos de larga duración.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

