El Nasdaq 100 lidera las subidas de Wall Street

El Nasdaq 100 cotiza un 1% por encima del cierre de ayer. El índice mantiene una tendencia alcista, como lo ilustran las medias móviles exponenciales (EMA de 50, 100 y 200 días, respectivamente). El Nasdaq 100 busca nuevos máximos cuando conocemos que el 72% de las empresas que han presentado resultados han sorprendido positivamente con cuentas por encima de lo esperado por el mercado.

Además, las Bandas de Bollinger muestran que el índice tecnológico se encuentra dentro del rango estadístico de los movimientos de las últimas 14 sesiones. El punto de soporte más importante para el instrumento sigue siendo el límite inferior de las Bandas de Bollinger (2 desviaciones estándar negativas) y la EMA de 50 días (curva azul).

Cotización del Nasdaq 100

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.