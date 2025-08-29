Resumen diario: El sector tecnológico arrastra a Wall Street 📉 – Oro y plata en alza

The European trading session ended lower, with selling pressure dominating almost from the start. Germany’s DAX fell nearly 0.6%, France’s CAC40 declined about 0.8%, and the UK’s FTSE slipped more than 0.3%. German retail sales (seasonally adjusted, m/m) for July dropped by 1.5% versus expectations of -0.4% and the previous reading of 1%. On a non-seasonally adjusted basis, sales rose 1.9%, below the forecast of 2.6% and the prior 4.9%. In the US, major indices are also under pressure in the final session of the week. The Nasdaq 100 (US100) is down more than 1.2%, with the US30 and US500 also losing ground. Technology shares are weighing on the market, led by sharp declines in semiconductors and software. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Nvidia is down over 3%, Taiwan Semiconductor is showing similar losses, Broadcom is down more than 4%, while Oracle has dropped nearly 6.5%. The best-performing sectors today are energy (despite modest declines in oil and gas prices) and healthcare.

Today’s US data came in mixed. The PCE inflation reading matched forecasts, while personal income and spending also showed no surprises. However, the University of Michigan survey pointed to weaker consumer sentiment and lower inflation expectations.

University of Michigan Consumer Sentiment (August): 58.2 (forecast 58.6; previous 58.6)

Current Conditions: 61.7 (forecast 60.8; previous 60.9)

Expectations: 55.9 (forecast 57.5; previous 57.2)

1-Year Inflation Expectations: 4.8% (forecast 5.0%; previous 4.9%)

5–10 Year Inflation Expectations: 3.5% (forecast 3.9%; previous 3.9%)

US Data (July):

PCE Price Index YoY: 2.6% (forecast 2.6%; previous 2.6%)

PCE MoM: 0.2% (forecast 0.2%; previous 0.3%)

Core PCE YoY: 2.9% (forecast 2.9%; previous 2.8%)

Consumer Spending MoM: 0.5% (forecast 0.5%; previous 0.3%)

Personal Income MoM: 0.4% (forecast 0.4%; previous 0.3%)

Real Personal Consumption MoM: 0.3% (forecast 0.3%; previous 0.1%)

Retail Inventories ex-auto (prelim): 0.1% (previous -0.1%)

Wholesale Inventories MoM (prelim): 0.2% (forecast 0.1%; previous 0.1%)

Advance Goods Trade Balance: -$103.60B (forecast -$90.2B; previous -$84.85B)



The US dollar is down nearly 0.1%, while the EURUSD is gaining. Precious metals are rallying, with gold up more than 0.8% to above $3,450/oz and silver breaking levels not seen since autumn 2011, trading near $40/oz.

In agricultural commodities, corn is in focus, rising after Pro Farmer data pointed to harvests below USDA projections and following the latest COT report, which showed managed money funds increasing long positions while cutting a significant number of shorts.

La sesión europea terminó con caídas, con presión vendedora predominante desde el inicio. El DAX alemán retrocedió casi un 0,6%, el CAC40 francés cayó alrededor de 0,8% y el FTSE británico perdió más de 0,3%. Las ventas minoristas de Alemania (ajustadas estacionalmente, m/m) correspondientes a julio cayeron un 1,5%, frente a las expectativas de -0,4% y el dato anterior de 1%. En términos no ajustados, las ventas subieron 1,9%, por debajo del 2,6% previsto y del 4,9% previo.

En EE. UU., los principales índices también operan bajo presión en la última sesión de la semana. El Nasdaq 100 cae más de un 1,2%, mientras que el Dow Jones 30 y el S&P 500 también retroceden. El mercado se ve lastrado por las acciones tecnológicas, con fuertes descensos en semiconductores y software.

Nvidia cae más de 3%

Taiwan Semiconductor muestra pérdidas similares

Broadcom retrocede más de 4%

Oracle se desploma casi 6,5%

Los sectores con mejor desempeño son energía (pese a caídas moderadas en petróleo y gas) y salud.

Datos macro de EE. UU. – Mixtos

La lectura de inflación PCE se mantuvo en línea con las previsiones, al igual que ingresos y gasto personal. Sin embargo, la encuesta de la Universidad de Michigan reflejó un sentimiento del consumidor más débil y expectativas de inflación más bajas.

Índice de Sentimiento del Consumidor (agosto): 58,2 (Previsión: 58,6 | Anterior: 58,6)

Condiciones actuales: 61,7 (Previsión: 60,8 | Anterior: 60,9)

Expectativas: 55,9 (Previsión: 57,5 | Anterior: 57,2)

Expectativas de inflación a 1 año: 4,8% (Previsión: 5,0% | Anterior: 4,9%)

Expectativas de inflación a 5–10 años: 3,5% (Previsión: 3,9% | Anterior: 3,9%)

Datos de EE. UU. (julio):

Índice de Precios PCE (interanual): 2,6% (Previsión: 2,6% | Anterior: 2,6%)

PCE mensual: 0,2% (Previsión: 0,2% | Anterior: 0,3%)

PCE subyacente (interanual): 2,9% (Previsión: 2,9% | Anterior: 2,8%)

Gasto del consumidor (mensual): 0,5% (Previsión: 0,5% | Anterior: 0,3%)

Ingreso personal (mensual): 0,4% (Previsión: 0,4% | Anterior: 0,3%)

Consumo real (mensual): 0,3% (Previsión: 0,3% | Anterior: 0,1%)

Inventarios minoristas excl. autos (preliminar): 0,1% (Anterior: -0,1%)

Inventarios mayoristas (m/m, preliminar): 0,2% (Previsión: 0,1% | Anterior: 0,1%)

Balanza comercial de bienes (avance): -103,60 mil M USD (Previsión: -90,2 mil M | Anterior: -84,85 mil M)

Divisas y materias primas

El dólar estadounidense cede casi un 0,1%, mientras que el EUR/USD avanza.

En metales preciosos, fuerte impulso:

Oro: +0,8%, superando los 3.450 USD/oz

Plata: cerca de los 40 USD/oz, nivel no visto desde otoño de 2011

En materias primas agrícolas, el maíz gana protagonismo tras el informe de Pro Farmer, que proyectó cosechas por debajo de lo estimado por el USDA, y tras el último informe COT, que mostró un aumento en posiciones largas y una reducción significativa de cortos por parte de fondos.

Criptomonedas

El mercado sigue dominado por las pérdidas. El Bitcoin retrocede a 108.000 USD, y la mayoría de los altcoins, incluidos Ethereum y Dogecoin, también cotizan bajo presión.