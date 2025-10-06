El Nasdaq 100 lidera las subidas de Wall Street

El mercado de valores estadounidense muestra resiliencia cuando se cumple casi una semana completa de cierre gubernamental en EE. UU., ya que la recién anunciada colaboración entre AMD y OpenAI reaviva el optimismo sobre la IA.

La jornada de hoy se ve condicionada por las turbulencias políticas en Francia y Japón, que alteran el sentimiento en los mercados globales. Las acciones japonesas alcanzaron un nuevo máximo histórico tras la salida de Sanae Takaichi, con una política fiscal y monetaria laxa, del Partido Liberal Democrático. Las acciones de semiconductores lideran la sesión, ya que la colaboración multianual de AMD con OpenAI refuerza la narrativa de crecimiento impulsada por la IA, en línea con los informes más recientes de ISM, que muestran una demanda constante de IA y soluciones en la nube. Otras acciones destacadas del sector como TSMC (TSM.US: +4,8%) e Intel (INTC.US: +4,4%) también suben con fuerza. Por otro lado, las acciones de bienes raíces y bienes de consumo están lastrando la confianza general del mercado.

A pesar del optimismo general en las acciones tecnológicas, las empresas de Magnificent 7 cotizan con tono mixto. Tesla (TSLA.US) y Microsoft (MSFT.US) suben un 2,3% y un 1,2% respectivamente, mientras que Apple (-0,8%), Amazon (-0,9%), Nvidia (-0,9%) y Meta (-2,1%) cotizaron en números rojos. El Russell 2000 (+0,75%) y el Nasdaq 100 (+0,4%) lideran las subidas dentro de los índices de Wall Street.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Cotización del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 escala hacia nuevos máximos históricos, incluso cuando el RSI se ha mantenido cerca de niveles de sobrecompra durante casi un mes. La EMA de 10 días (amarilla) sigue siendo el soporte clave. Una ruptura por debajo de ella sería necesaria antes de cualquier discusión sobre una posible corrección. Por otro lado, los beneficios podrían verse limitados por el prolongado cierre americano, ya que la falta de datos económicos podría generar tensión en el mercado.

Noticias corporativas del Nasdaq 100