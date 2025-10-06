El Nasdaq 100 lidera las subidas de Wall Street

-
AMD sube un 30% tras anunciar su alianza con OpenAI.
El gobierno americano está en conversaciones para adquirir una participación en Critical Metals.
El mercado de valores estadounidense muestra resiliencia cuando se cumple casi una semana completa de cierre gubernamental en EE. UU., ya que la recién anunciada colaboración entre AMD y OpenAI reaviva el optimismo sobre la IA.
La jornada de hoy se ve condicionada por las turbulencias políticas en Francia y Japón, que alteran el sentimiento en los mercados globales. Las acciones japonesas alcanzaron un nuevo máximo histórico tras la salida de Sanae Takaichi, con una política fiscal y monetaria laxa, del Partido Liberal Democrático. Las acciones de semiconductores lideran la sesión, ya que la colaboración multianual de AMD con OpenAI refuerza la narrativa de crecimiento impulsada por la IA, en línea con los informes más recientes de ISM, que muestran una demanda constante de IA y soluciones en la nube. Otras acciones destacadas del sector como TSMC (TSM.US: +4,8%) e Intel (INTC.US: +4,4%) también suben con fuerza. Por otro lado, las acciones de bienes raíces y bienes de consumo están lastrando la confianza general del mercado.
A pesar del optimismo general en las acciones tecnológicas, las empresas de Magnificent 7 cotizan con tono mixto. Tesla (TSLA.US) y Microsoft (MSFT.US) suben un 2,3% y un 1,2% respectivamente, mientras que Apple (-0,8%), Amazon (-0,9%), Nvidia (-0,9%) y Meta (-2,1%) cotizaron en números rojos. El Russell 2000 (+0,75%) y el Nasdaq 100 (+0,4%) lideran las subidas dentro de los índices de Wall Street.
Fuente: Bloomberg Finance LP
Cotización del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 escala hacia nuevos máximos históricos, incluso cuando el RSI se ha mantenido cerca de niveles de sobrecompra durante casi un mes. La EMA de 10 días (amarilla) sigue siendo el soporte clave. Una ruptura por debajo de ella sería necesaria antes de cualquier discusión sobre una posible corrección. Por otro lado, los beneficios podrían verse limitados por el prolongado cierre americano, ya que la falta de datos económicos podría generar tensión en el mercado.
Noticias corporativas del Nasdaq 100
Las acciones de Critical Metals Corp. (CRML.US) suben un 70% después de que un informe de Reuters indicara que el gobierno estadounidense está en conversaciones para adquirir una participación en la compañía y así asegurar el acceso al proyecto de tierras raras Tanbreez en Groenlandia. La empresa, que compró Tanbreez el año pasado, solicitó previamente una subvención de 50 millones de dólares en virtud de la Ley de Producción de Defensa, que ahora se está negociando para convertirla en capital con un valor aproximado del 8%. Las conversaciones siguen siendo preliminares, pero destacan los esfuerzos de EE. UU. para reducir la dependencia de China en el suministro de tierras raras.
Fifth Third Bancorp (FITB.US) anunció la adquisición de Comerica (CMA.US) en una operación íntegramente en acciones valorada en 10.900 millones de dólares, lo que creará el noveno banco más grande de EE. UU. con aproximadamente 288.000 millones de dólares en activos. Los accionistas de Comerica recibirán 1,8663 acciones de Fifth Third por cada una de las suyas, con un valor de 82,88 dólares por acción, según el precio de cierre del viernes. La fusión amplía el alcance de Fifth Third en el sureste, Texas y California, a la vez que fortalece su presencia en el medio oeste. Las acciones de Comerica subieron un 12,7%, mientras que las de Fifth Third cayeron un 2,5%. Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre de 2026.
Las acciones de Firefly Aerospace (FLY.US) suben un 10% tras anunciar la adquisición de la empresa de tecnología de seguridad nacional SciTec por 855 millones de dólares en una operación de pago en efectivo y acciones. La compañía espacial y de defensa pagará 300 millones de dólares en efectivo y emitirá 555 millones de dólares en acciones a 50 dólares cada una; se espera que el acuerdo se cierre a fines de 2025. SciTec, que recientemente ganó un contrato de la Fuerza Espacial de EE. UU. por 259 millones de dólares, operará como una subsidiaria de Firefly, impulsando las capacidades en sistemas de advertencia, seguimiento y defensa de misiles.
