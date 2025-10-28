Las acciones de Paypal se disparan por encima del 10%

PayPal, uno de los mayores proveedores de servicios de pago del mundo, ha publicado sus resultados en los que ha ensalzado su colaboración con OpenAI. La capitalización bursátil de Paypal sube un 10,6% en Wall Street.

Principales métricas de los resultados de Paypal

Paypal presentó sus resultados del tercer trimestre de 2025 y publicó sus previsiones para los próximos trimestres.

Los ingresos netos ascendieron a 8.420 millones de dólares, un crecimiento del 7% en comparación con el mismo período del año anterior, superando las expectativas del mercado de 8.240 millones de dólares.

La compañía registró el mayor crecimiento en el segmento de "Servicios de Valor Añadido", con ingresos que alcanzaron los 895 millones de dólares, un crecimiento interanual del 15%.

Estados Unidos generó 4.750 millones de dólares en ingresos, lo que representa un aumento interanual del 5%.

El número de usuarios activos aumentó a 438 millones.

El volumen total de pagos ascendió a 458.000 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de más del 8%.

Como resultado, el indicador de BPA "ajustado" alcanzó los 1,34 dólares, en comparación con las expectativas del mercado de 1,2 dólares.

También es significativo el enorme aumento del flujo de caja libre, que aumentó un 48% interanual y actualmente asciende a 2.300 millones de dólares.

Para este trimestre, Paypal prevé un aumento del BPA ajustado a 1,31 dólares, lo que coincide con las expectativas del mercado. En la comunicación sobre las previsiones de fin de año, la compañía aseguró a los inversores un aumento del BPA de 5,35 a 5,39 dólares, en comparación con las expectativas del mercado de 5,25 dólares. Paypal también está incrementando su inversión en capital (CAPEX) a 1.000 millones de dólares para finales de año. Paypal también anunció su próximo dividendo, que será de 14 centavos por acción.

Paypal convence al mercado

Estos resultados por sí solos bastaron para satisfacer a los inversores, ya que la compañía obtuvo resultados notablemente superiores a las expectativas. Sin embargo, lo que provocó los aumentos de valoración de dos dígitos fue el acuerdo con OpenAI. PayPal será la primera plataforma en implementar su monedero digital directamente en ChatGPT.

Considerando el optimismo generalizado hacia la IA en el mercado, especialmente entre los inversores institucionales, cualquier colaboración con OpenAI ha sido motivo suficiente para el aumento de la valoración de una empresa. Sin embargo, en este caso, considerando los más de 800 millones de usuarios de ChatGPT y reconociendo que muchos de ellos ya utilizan IA para la búsqueda de productos, la integración directa con Paypal podría generar ingresos enormes, aunque actualmente difíciles de estimar con precisión.

La compañía también recibió el voto de confianza de Blue Owl Capital, que compró 7 mil millones de dólares en cuentas por cobrar de PayPal para el servicio "Compra ahora, paga después". Tras la subida, la compañía logra volver a los niveles de julio de este año, cuando las acciones de Paypal cayeron un 15%.

Precio de la acción de Paypal