El Nasdaq 100 lidera Wall Street

Mañana tendremos el pistoletazo de salida a las presentaciones de resultados trimestrales de los bancos americanos (JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs y Citigroup), nuevo foco de Wall Street en sustitución del cierre gubernamental, que ya acumula 12 días y deja en suspenso miles de salarios públicos además de postergar sin fecha definitiva la publicación del IPC americano, programado inicialmente para este miércoles.

Por su parte, las últimas comparecencias de Donald Trump han sido con un tono más moderado hacia China, lo que genera optimismo en el mercado sobre un nuevo acuerdo comercial en las próximas semanas, esta vez en una materia crítica como son las "tierras raras", esenciales para las grandes tecnológicas, las renovables y para el sector defensa en todo el mundo. El Nasdaq 100 sube un 1,6% en estos momentos situándose entre los mejores selectivos bursátiles del día en el mundo.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

