El Nasad 100, el índice tecnológico de EEUU, ha roto con sus últimas caídas uno de sus principales soportes técnicos tras la fuerte corrección de los semiconductores. La creciente competencia de China, las dudas sobre la financiación de la inteligencia artificial y una semana cargada de referencias macroeconómicas elevan la presión sobre las grandes tecnológicas.

¿Por qué cae el Nasdaq 100?

El Nasdaq 100 vuelve a situarse en el centro de las ventas después de que el sector de los semiconductores registrara una de sus peores sesiones de los últimos meses. Nvidia llegó a caer cerca de un 5%, desencadenando un efecto contagio sobre el resto del sector y provocando posteriormente una fuerte corrección en los mercados asiáticos.

La caída se produce a pesar de la moderación de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, lo que confirma que el mercado empieza a preocuparse menos por el crecimiento de la inteligencia artificial y más por el coste de mantener ese crecimiento.

Las dudas sobre la sostenibilidad de las enormes inversiones en centros de datos, unidas a los avances tecnológicos de China en la industria de los semiconductores, están provocando una rotación desde las compañías que habían liderado las subidas durante los últimos años hacia sectores más tradicionales.

Corea del Sur intensifica la presión sobre los chips

La presión vendedora se intensificó durante la madrugada europea después de que el índice KOSPI llegara a desplomarse un 10%, obligando a activar nuevamente los mecanismos automáticos de suspensión de la negociación.

Samsung Electronics y SK Hynix registraron caídas de entre el 10% y el 12%, reflejando el temor del mercado a que los fabricantes chinos de memorias reduzcan progresivamente la ventaja competitiva de las compañías surcoreanas.

El movimiento terminó trasladándose a los futuros estadounidenses y reforzó la presión sobre el Nasdaq antes de la apertura de Wall Street.

El Nasdaq 100 rompe soportes técnicos

El aspecto técnico del Nasdaq 100 también se ha deteriorado de forma significativa. El Nasdaq 100 ha perdido el soporte de la media móvil exponencial de 100 sesiones y ha perforado el nivel psicológico de los 28.000 puntos, confirmando la ruptura del rango lateral que había mantenido durante las últimas semanas.

Además, el índice no consiguió recuperar la media de 50 sesiones durante los intentos registrados la semana pasada, una señal de debilidad que finalmente desembocó en una aceleración de las ventas.

El RSI ha descendido hasta la zona de 35 puntos, acercándose a niveles de sobreventa, aunque todavía sin generar una señal clara de giro. Si la presión bajista continúa, la media móvil de 200 sesiones podría convertirse en el siguiente nivel técnico de referencia para los inversores.

Una semana decisiva para Wall Street

La corrección llega en una de las semanas más importantes del verano para los mercados financieros.

El miércoles la Reserva Federal celebrará su reunión de política monetaria. Aunque el consenso espera que mantenga los tipos sin cambios, el mercado continúa ajustando las expectativas para los próximos meses, mientras que cualquier mensaje más restrictivo podría seguir presionando a las compañías de crecimiento.

A ello se suma una de las semanas de resultados empresariales más relevantes del trimestre. Microsoft y Meta publicarán sus cuentas el miércoles, mientras que Amazon y Apple lo harán el jueves. Los inversores prestarán especial atención al ritmo de crecimiento del gasto en inteligencia artificial y a la rentabilidad que esas inversiones empiezan a generar.

Además, durante la jornada se conocerán la confianza del consumidor en Estados Unidos y los resultados de compañías como Coca-Cola, UPS, Corning o Boeing, referencias que ayudarán a completar la visión sobre el estado de la economía estadounidense.

Por el momento, la moderación del precio del petróleo y el retroceso de la rentabilidad del bono estadounidense a diez años hasta el entorno del 4,65% continúan ofreciendo cierto apoyo al mercado. Sin embargo, el deterioro del sector de los semiconductores sigue siendo el principal foco de preocupación para los inversores y está condicionando la evolución del Nasdaq 100.