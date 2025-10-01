El Nasdaq 100 pone en peligro los 22.500 puntos

El Nasdaq 100 corrige un 0,25% en estos momentos, con el mercado mirando con preocupación el soporte clave de 22.500 puntos, a sólo un 0,4% de distancia.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas del Nasdaq 100

IBM (IBM.US) y AMD (AMD.US) han firmado una alianza estratégica para proporcionar infraestructura avanzada de IA a Zyphra, empresa especializada en software de código abierto e investigación en IA. Zyphra, con sede en San Francisco, desarrolla soluciones de IA de código abierto mediante el desarrollo de sofisticados modelos y tecnologías de IA. Este acuerdo proporcionará a Zyphra acceso a los potentes recursos de computación en la nube de IBM, lo que permitirá el desarrollo y la capacitación de modelos de IA de vanguardia a gran escala. La colaboración marca un paso importante en el avance de las tecnologías de IA generativa y demuestra cómo las principales empresas tecnológicas están uniendo fuerzas para impulsar la innovación en este campo en rápida evolución. Zyphra, que recientemente cerró una ronda de financiación de 1.000 millones de dólares, planea utilizar estos recursos para seguir desarrollando soluciones innovadoras de IA.

Fortress Biotech (FBIO.US) se hunde un 34% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) rechazara la aprobación de su fármaco CUTX-101 para la rara enfermedad de Menkes. Estas noticias negativas generaron una fuerte presión vendedora, impactando el precio de las acciones de la compañía.

Las acciones de Marvell Technology (MRVL.US) bajan un 3% tras una rebaja de calificación. El negocio de centros de datos de Marvell se ha triplicado en los últimos dos años, impulsado por el éxito en la implementación de procesadores XPU personalizados y una sólida cartera de chips de red compatibles con IA. Sin embargo, la visibilidad limitada del mercado y la creciente competencia en el segmento de procesadores XPU personalizados hacen que los analistas adopten una postura más cautelosa hacia la empresa.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

