El Nasdaq 100 por encima de los 22.800 puntos

El cierre gubernamental supone que numerosas instituciones y agencias federales han suspendido sus operaciones, mientras que la publicación de informes macroeconómicos se encuentra temporalmente cancelada. Políticamente, Washington se encuentra sumido en un estancamiento cada vez más profundo, con el cierre entrando ya en su segundo día. El gobierno ha congelado 26 mil millones de dólares destinados a estados con tendencia demócrata (incluyendo proyectos de transporte e inversiones verdes en Nueva York) y ha señalado posibles despidos federales si el estancamiento continúa, lo que interrumpirá aún más las operaciones de las agencias y mantendrá a cientos de miles de empleados en licencia forzosa. El Capitolio permanece paralizado tras las votaciones fallidas en el Senado de ambos partidos. Los demócratas acusan a la Casa Blanca de usar el cierre como palanca, mientras que los republicanos afirman que los demócratas están bloqueando la financiación rutinaria. Trump describió el momento como una oportunidad para recortar las "agencias demócratas", sugiriendo que el estancamiento podría prolongarse.

Cotización del Nasdaq 100

El índice, con una fuerte presencia tecnológica, sube un 0,35%, alcanzando los 22.830 puntos. Las empresas tecnológicas siguen siendo las menos afectadas por la crisis del confinamiento, y las grandes tecnológicas disfrutan de las ventajas de sus operaciones globales y de fuertes reservas de efectivo en comparación con las empresas más pequeñas.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

