Las acciones de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) están alcanzando nuevos máximos históricos. En los últimos días, las acciones subieron hasta un 7%, lo que representa un incremento de aproximadamente el 50% desde principios de 2025, y la capitalización bursátil de la compañía ha superado el billón de dólares. Uno de los principales impulsores de este sólido crecimiento es la reciente decisión de Goldman Sachs de elevar su precio objetivo para la acción, lo que pone de manifiesto la firme confianza de los analistas en el continuo desarrollo de la compañía.

La IA como motor de crecimiento y de valoración para TSMC

La decisión de Goldman Sachs de elevar el precio objetivo de las acciones de TSMC por sí sola no lo dice todo. En los últimos años, la inteligencia artificial se ha convertido en un motor fundamental del crecimiento de TSMC, con una demanda de chips de IA tan alta que la limitada capacidad de producción en las tecnologías más avanzadas de 3 nm y 5 nm garantiza que la compañía mantenga su ventaja competitiva en los próximos años. Las previsiones indican que el crecimiento de los ingresos en dólares estadounidenses podría alcanzar el 30% en 2026 y el 28% en 2027. El plan de inversión anunciado, que supera los 150.000 millones de dólares hasta 2028, demuestra que la compañía se centra en el crecimiento sostenible en los sectores de la IA y los centros de datos, en lugar de en los beneficios a corto plazo.

Tecnología de 2 nm: otro hito

La introducción de la tecnología de 2 nm por parte de TSMC marca un verdadero avance. La producción en masa ahora utiliza transistores Gate-All-Around, que ofrecen un mayor rendimiento y una eficiencia energética significativamente mejorada en comparación con los procesos de 3 nm anteriores. La capacidad de producción para este nodo ya está reservada en gran parte por clientes clave, como Apple y NVIDIA, lo que garantiza ingresos estables para los próximos años. En el segmento de chips móviles, la tecnología de 2 nm sentará las bases para procesadores de gama alta, ofreciendo una clara ventaja en rendimiento y eficiencia.

Sentimiento del mercado y expectativas de los inversores para TSMC

TSMC mantiene una clara ventaja sobre sus competidores, como Samsung, que desarrolla sus propios procesos de 2 nm, pero se mantiene tecnológicamente rezagado. Mientras algunos clientes exploran fuentes de fabricación alternativas para aumentar la flexibilidad de la cadena de suministro, TSMC sigue siendo el socio predilecto para los proyectos más exigentes de inteligencia artificial, centros de datos y chips móviles de alta gama.

La fuerte subida de las acciones de TSMC implica que el mercado valora cada vez más a la empresa como una infraestructura estratégica para la economía global basada en datos, en lugar de como un fabricante de chips tradicional. Las altas valoraciones se traducen en una baja tolerancia a las decepciones. Cualquier sorpresa negativa en los resultados financieros o retrasos en la producción de los nodos más avanzados podría provocar reacciones significativas en el mercado.

Los factores positivos incluyen, capacidad de producción plenamente utilizada, una estrategia de inversión agresiva y liderazgo tecnológico en procesos de 2 nm. Los riesgos se derivan de las altas expectativas del mercado, la presión de los costes derivada de las inversiones en tecnología de vanguardia y la posible presión competitiva o dispersión de pedidos debido a estrategias de multisourcing.

Fuente: xStation5

TSMC entra en 2026 con un impulso extraordinario. Los precios de las acciones están en niveles récord, los analistas están elevando los precios objetivo y la perspectiva de un auge sostenido de la IA respalda la confianza positiva de los inversores. La producción en masa de procesos de 2 nm, la expansión de la capacidad de producción y las alianzas estratégicas con líderes en los mercados de la telefonía móvil y los centros de datos convierten a TSMC en un actor clave en la industria global de semiconductores. La compañía ya no es solo un fabricante de chips; se ha convertido en la base de la era de la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento y las tecnologías móviles de última generación.