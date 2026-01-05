El Ibex 35 rompe los 17.600 puntos

- El Ibex 35 sigue rompiendo máximos
El Ibex 35 se anota una sesión de sólidas subidas y rompe los 17.600 puntos a pesar del movido fin de semana a nivel geopolítico. El selectivo español ha seguido la estela de otros índices europeos y también de Wall Street, con subidas generalizadas.
Movimientos en el Ibex 35
Dentro del Ibex 35 ha destacado el gran desempeño de Indra, con subidas que han rondado el 7%. El principal motivo es que tras la captura de Maduro, los inversores no descartan que podamos ver otro tipo de misiones similares en países como Colombia o Cuba. Además, este tipo de eventos puede ser usado para presionar al resto de países de la OTAN a que inviertan más en defensa, lo que podría asegurar que las inversiones prometidas por los estados finalmente se ejecuten. Fluidra o Aena también han tenido una gran sesión, con subidas de alrededor del 3% y 2,5% respectivamente.
La parte baja del selectivo español ha sido bastante reducida, con Naturgy dejándose un 2% y Bankinter alrededor de un 1%. En cualquier caso, las compañías del sector utility no han tenido una buena sesión y los inversores pueden tener dudas de que se repita el 2025, debido a una base comparativa complicada y unos precios de la electricidad que podrían estar en su techo.
Europa también sube con fuerza
Más allá del Ibex 35, en Europa el sentimiento general ha sido positivo. El AEX neerlandés ha destacado con subidas de más del 1% debido al gran desempeño de ASML. Los informes sobre la industria que están saliendo a la luz son muy positivos por la esperada demanda de DRAM, que son chips de memoria y que hasta ahora habían pasado desapercibidos por el foco que se había puesto en las GPUs de Nvidia. Empresas como ASML o TSMC podrían beneficiarse de un incremento de esta demanda, a lo que hay que añadir la de los chips de lógica. Más allá de selectivos nacionales, el sector defensa ha despegado por los mismos motivos que Indra. Rheinmetall ha repuntado más de un 9% y se ha colocado como la líder del sector, a pesar de que el 2025 ya fue uno de los mejores años recordados por la industria. La realidad es que la narrativa sigue acompañando y tendríamos que ver una desescalada geopolítica a nivel internacional que no se logra de la noche a la mañana, por lo que estas compañías podrían beneficiarse de una época de más inestabilidad.
El sector petrolero impulsa a Wall Street
En Wall Street vemos optimismo. La falta de represalias internacionales por la captura de Maduro ayuda al sentimiento inversor, con el sector petrolero despegando ante las palabras de Trump. El presidente de Estados Unidos ha afirmado que serán las empresas estadounidenses las que exploten e inviertan en la infraestructura petrolera en Venezuela. Si esto se traduce en que van a tener prioridad frente al resto de empresas de otros países, podría suponer un importante empujón para estas compañías porque Venezuela cuenta con más del 17% de las reservas probadas de petróleo a nivel mundial pero su producción es insignificante. Esto llevará años por la situación actual de esta infraestructura, pero en el medio y largo plazo puede ser un importante bocado.
El precio del petróleo no baja
El petróleo no ha reaccionado de manera negativa al nuevo contexto de Venezuela porque los incrementos de producción podrían tardar varios años, por lo que la presión bajista en el corto plazo es inexistente. Además, los inversores están más centrados en los movimientos de la OPEP+, que parece que mantienen los planes ya anunciados. El oro o la plata vuelven a despegar de nuevo, aunque este último especialmente y sigue presente la demanda monetaria y la escasez a nivel global. Aunque es probable que cierta demanda de activo refugio que acapara el oro esté migrando a la plata por las subidas experimentadas por el oro.
