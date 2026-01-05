El Nasdaq 100 sube a pesar de la agitación geopolítica 📈

- Wall Street abre al alza pese a la tensión geopolítica.
- El Dow Jones lidera las subidas, seguido por el Nasdaq 100.
Wall Street experimenta hoy una fuerte ola de compras, con un renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial impulsando el apetito por el riesgo a pesar de la continua agitación geopolítica tras la supuesta captura del presidente venezolano Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses.
El Dow Jones lidera las subidas (+0,95%), impulsado por Chevron (CVX.US) y Caterpillar (CAT.US) ante las expectativas ligadas al discurso de Donald Trump sobre una renovada participación de EE. UU. en la reconstrucción de la infraestructura venezolana y la expansión de la producción petrolera del país. El Nasdaq 100 le sigue de cerca (+0,7%), junto con avances similares en el Russell 2000 (+0,75%) y el S&P 500 (+0,55%).
El optimismo en el mercado bursátil estadounidense es generalizado, con subidas en la mayoría de los sectores. Solo las áreas más defensivas —farmacéutica, alimentos y bebidas, bienes raíces y servicios públicos— experimentan pérdidas. El optimismo en torno a la IA se ha revitalizado tras el alza histórica de las acciones de TSMC, impulsada por la creciente demanda de chips de IA, la limitada capacidad de nodos avanzados y las sólidas previsiones de crecimiento. Un informe de Goldman Sachs que elevó su precio objetivo reforzó la confianza, junto con el liderazgo de TSMC en la tecnología de 3-2 nm, los importantes compromisos con clientes y la fuerte inversión a largo plazo en IA y centros de datos.
Comportamiento del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 mantiene una sólida estructura alcista a largo plazo en el gráfico diario, tras un rebote desde el nivel clave de 25.400 y el retorno por encima de la media móvil exponencial de 30 días (EMA30; violeta claro). Actualmente, el índice navega por una zona de consolidación crítica entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 61,8% (25.400) y el 78,6% (25.744). Con el RSI en 52-53, el impulso se mantiene neutral, ofreciendo amplio margen para una extensión alcista hacia el retroceso del 100% en 26.198. Mantener el precio por encima del soporte de 25.400 es crucial para la continuidad de la tendencia, así como para superar la resistencia psicológica de 25.900.
Noticias de compañías
- El sentimiento de las acciones petroleras fue fuertemente alcista, impulsado por el optimismo de que las empresas estadounidenses ayudarán a reactivar el sector energético venezolano. Chevron subió un 4% gracias a su posición ventajosa, sus pares y las empresas de servicios petroleros repuntaron con fuerza, mientras que los productores canadienses de crudo pesado cayeron debido a la preocupación por la futura competencia en el suministro, a pesar de los largos plazos y los altos costes.
- GH Research se disparó un 32% después de que la FDA levantara la suspensión clínica de su IND GH001, lo que permitió la inscripción en EE. UU. y respaldó los planes para un ensayo global de Fase 3 en 2026, tras la sólida eficacia de la Fase 2b, la rápida remisión, los breves efectos psicoactivos y la seguridad favorable.
- Mobileye anunció que se aseguró un importante fabricante de automóviles estadounidense como cliente para su chip de próxima generación, lo que impulsa las perspectivas de producción. El fabricante, que no identificó y se encuentra entre los 10 principales, implementará el sistema de conducción autónoma de Mobileye como equipo estándar en millones de vehículos de consumo masivo y premium. Las acciones subieron un 5,3%.
- QXO anunció que Apollo Global Management y otros inversores invertirán 1.200 millones de dólares para financiar adquisiciones antes del 15 de julio. Las acciones subieron más de un 6,7 %. La financiación se produce en un contexto de consolidación acelerada en la industria estadounidense de productos de construcción, impulsada por la demanda y la cadena de suministro.
- Las acciones de Zenas BioPharma se desplomaron más del 50% después de que los datos de la fase 3 de obexelimab para la enfermedad relacionada con IgG4, si bien cumplieron con los criterios de valoración primarios y secundarios, no cumplieran con las expectativas de los inversores tras un sólido repunte anual.
Los inversores se muestran cautelosos ante la incertidumbre: el S&P 500 sube
Las acciones de Oklo suben en una verdadera "apertura atómica" en la sesión de hoy
El Nasdaq 100 arranca en verde
El Nasdaq 100 sube ligeramente tras un mal dato de empleo
