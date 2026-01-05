El Nasdaq 100 sube a pesar de la agitación geopolítica 📈

Wall Street experimenta hoy una fuerte ola de compras, con un renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial impulsando el apetito por el riesgo a pesar de la continua agitación geopolítica tras la supuesta captura del presidente venezolano Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses.

El Dow Jones lidera las subidas (+0,95%), impulsado por Chevron (CVX.US) y Caterpillar (CAT.US) ante las expectativas ligadas al discurso de Donald Trump sobre una renovada participación de EE. UU. en la reconstrucción de la infraestructura venezolana y la expansión de la producción petrolera del país. El Nasdaq 100 le sigue de cerca (+0,7%), junto con avances similares en el Russell 2000 (+0,75%) y el S&P 500 (+0,55%).

El optimismo en el mercado bursátil estadounidense es generalizado, con subidas en la mayoría de los sectores. Solo las áreas más defensivas —farmacéutica, alimentos y bebidas, bienes raíces y servicios públicos— experimentan pérdidas. El optimismo en torno a la IA se ha revitalizado tras el alza histórica de las acciones de TSMC, impulsada por la creciente demanda de chips de IA, la limitada capacidad de nodos avanzados y las sólidas previsiones de crecimiento. Un informe de Goldman Sachs que elevó su precio objetivo reforzó la confianza, junto con el liderazgo de TSMC en la tecnología de 3-2 nm, los importantes compromisos con clientes y la fuerte inversión a largo plazo en IA y centros de datos.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Comportamiento del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 mantiene una sólida estructura alcista a largo plazo en el gráfico diario, tras un rebote desde el nivel clave de 25.400 y el retorno por encima de la media móvil exponencial de 30 días (EMA30; violeta claro). Actualmente, el índice navega por una zona de consolidación crítica entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 61,8% (25.400) y el 78,6% (25.744). Con el RSI en 52-53, el impulso se mantiene neutral, ofreciendo amplio margen para una extensión alcista hacia el retroceso del 100% en 26.198. Mantener el precio por encima del soporte de 25.400 es crucial para la continuidad de la tendencia, así como para superar la resistencia psicológica de 25.900.

Fuente: xStation5

Noticias de compañías