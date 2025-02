El Nasdaq 100 retoma su impulso alcista

Los mercados estadounidenses abren la sesión de contado del jueves con un ánimo positivo. Una hora después de la apertura, el Nasdaq 100 de Wall Street sube un 0,35%, mientras que el S&P 500 suma un 0,1%. Las caídas iniciales provocadas por un aumento más fuerte de lo esperado de la inflación de los productores se han borrado y los inversores ahora centran su atención en los resultados trimestrales de las empresas y en los comentarios de Powell sobre los aranceles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation Cotización del Nasdaq 100 El índice Nasdaq 100, representado por el contrato US100, cotiza hoy un 0,35 % más alto en comparación con el cierre de ayer. El índice continúa su tendencia alcista dinámica todo el tiempo, siempre que el lado de la demanda pueda mantener de manera sostenible la EMA de 50 días (curva azul) y la EMA de 100 días (curva violeta). Fuente: xStation 5 La inflación de los productores estadounidenses, al igual que el IPC de ayer, superó las expectativas en enero. Los datos confirman el pronóstico de la Fed de un aumento de la inflación a fines de 2024 y principios de 2025, pero el desmoronamiento del índice básico puede generar más preocupaciones sobre la dinámica de los precios en los próximos meses. Sin embargo, los movimientos a la baja en los futuros observados en el momento de la publicación se revirtieron rápidamente, lo que podría indicar que los operadores han incorporado en los precios la postura agresiva de la Fed para los próximos meses. La atención de los inversores se centra hoy en los resultados trimestrales de las empresas y los comentarios de Trump sobre los cambios arancelarios bipartidistas, que podrían discutirse en una conferencia de prensa programada para las 19.00 p.m Resumen de los resultados trimestrales de empresas MGM Resorts (MGM.US): BPA 0,45$ (estimado 0,30$), ingresos 4.3$ mil millones (estimado 4.27$ mil millones). Fuerte demanda en 2025, se espera que BetMGM sea rentable. Royal Caribbean (RCL.US): recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares y aumento del dividendo del 36 %. Cisco (CSCO.US): BPA 0,94 dólares (valor estimado 0,91 dólares), ingresos 14.000 millones de dólares (valor estimado 13.870 millones de dólares). Aumenta el dividendo y la recompra de acciones. Aumenta el pronóstico de BPA e ingresos para el año fiscal 2025. Deere (DE.US): BPA 3,19 dólares (valor estimado 3,11 dólares estadounidenses); ingresos 8.510 millones de dólares (-30 % interanual, pero por encima de los 7.890 millones de dólares estimados). Se espera que las ventas disminuyan en el año fiscal 2025 en todas las divisiones. Reddit (RDDT.US): BPA 0,36 dólares (valor estimado 0,25 dólares); ingresos 427,7 millones de dólares (+71 % interanual, valor estimado 405,5 millones de dólares). El pronóstico del primer trimestre supera las estimaciones. Robinhood (HOOD.US): BPA 1,01 USD (estimación de 0,52 USD); ingresos 1.010 millones de USD (estimación de 951,8 millones de USD). Aumento del AUC del 88 % interanual, aumento de los ingresos por usuario del 102 %. Equinix (EQIX.US): AFFO/acción 7,92 USD (estimación de 8,09 USD), ingresos 2.261 millones de USD (estimación de 2.274 millones de USD). Previsión para todo el año por debajo de las estimaciones. Albemarle (ALB.US): BPA (-1,09 USD) (incumplimiento, estimación de -0,67 USD); ingresos 1.200 millones de USD (estimación de 1.340 millones de USD). Planea recortes de costes y cambios en la producción. Las acciones de APPLOVIN suben un 30% despues de que la plataforma de publicidad impulsada por IA mostrara resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas y ofrecieron una perspectiva superior al consenso de los analistas. AppLovin Corporation desarrolla tecnologías que ayudan a empresas de todos los tamaños a conectarse con sus clientes ideales. Ofrece soluciones integrales de software e IA para que las empresas alcancen, moneticen y hagan crecer sus audiencias globales. Atiende a clientes en todo el mundo. ¿Cómo invertir en el Nasdaq? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

