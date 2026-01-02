lee mas
Invertir implica riesgos.
TSLA.US - Acciones de Tesla

Tesla Inc
El rendimiento pasado o las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.
Invierte en Tesla Inc SIN comisiones

En las últimas décadas, distintas empresas han ido aumentando su popularidad y cuota de mercado gracias a los avances tecnológicos y las nuevas preocupaciones sociales y medioambientales, como Nvidia o Super Micro Computer. Este es el caso de Tesla Motors, una compañía fundada en 2003 que se ha convertido en un actor clave del sector de la movilidad eléctrica. Dirigida por el mediático Elon Musk, que ejerce como CEO desde 2008, Tesla ha registrado un gran rendimiento en Bolsa en los últimos años, hasta el punto de llegar a protagonizar dos split stocks, y sus acciones se posicionan como una alternativa de gran interés para los inversores, especialmente entre aquellos interesados en el mundo del motor.

¿Qué es Tesla?


Tesla Motors, conocida popularmente como Tesla, es una corporación estadounidense dedicada a la fabricación y desarrollo de automóviles impulsados por energía eléctrica. Fundada en 2003 por los ingenieros Martin Eberhard y Marc Tarpenning, la compañía nació con el propósito de fabricar y desarrollar turismos eléctricos de alta gama que sirvieran de alternativa a los vehículos tradicionales y con el paso de los años ha evolucionado hasta posicionarse como la empresa líder de este incipiente sector. Este proyecto llamó la atención de Elon Musk, que en 2004 lideró la ronda de financiación de la compañía aportando 6,5 millones de dólares y pasando a formar parte del consejo de administración de la empresa.

Tras esta primera inyección de capital, Tesla Motors desarrolló su primer vehículo eléctrico: el Roadster, un biplaza descapotable que se presentó al mercado en 2008 y que despertó la curiosidad del público por la empresa. Ese mismo año, Elon Musk asumió la presidencia de la compañía en sustitución de Ze'ev Drori, quien ocupó el cargo entre diciembre de 2007 y octubre de 2008.

Dos años después de la presentación de su primer vehículo, Tesla debutó en Bolsa, y en 2012 lanzó al mercado su segundo modelo: el Model S, una berlina con una tecnología más avanzada que la del Roadster. Presentada al público en 2009, el Model S se convirtió en un éxito de ventas dentro de su sector y propulsó la popularidad de la compañía entre el público. En 2015, Tesla amplió su gama de productos con el Model X, un todoterreno eléctrico, y en 2016 lanzó su Model S, un vehículo más asequible creado para satisfacer la creciente demanda de este tipo de automóviles. En los años siguientes, Tesla seguiría aumentando su popularidad, llegando a protagonizar un meteórico ascenso en Bolsa entre 2020 y 2022 que le llevaría a realizar varios split de acciones y a entrar en uno de los índices bursátiles más importantes del mundo: el S&P 500. Con presencia a escala internacional, Tesla es una de las empresas más relevantes del planeta y la compañía líder del sector del motor eléctrico.

Tesla en Bolsa: ¿dónde cotiza y cuándo entró en el mercado de valores?


Tesla es una de las empresas más relevantes del mercado actual, por lo que no solo cotiza en Bolsa, sino que forma parte de algunos de los índices bursátiles más importantes del mundo. En concreto, las acciones de Tesla cotizan en la Bolsa de Wall Street, donde debutaron en 2010, siete años después de la fundación de la compañía. La corporativa forma parte del Nasdaq 100 y del S&P 500, entre muchos otros.

¿Cuáles han sido los últimos resultados de Tesla?


Dada su importancia a nivel internacional y el gran ascenso que vivió en Bolsa durante la crisis de la Covid-19, las presentaciones de resultados de Tesla se han convertido en uno de los eventos que mayores expectativas generan entre los inversores. La compañía ha registrado un destacado crecimiento en los últimos años que le ha llevado a cerrar varios ejercicios en positivo, pero esta trayectoria no está exenta de ciertas fluctuaciones.

En concreto, el fabricante cerró su primer año positivo en 2020, cuando consiguió unos beneficios de 721 millones de dólares. Un año después, Tesla aumentó sus beneficios en un 167,7%, hasta superar los 12.000 millones de dólares, y en 2023 encadenó su tercer año en positivo tras sumar 13.786 millones de dólares de beneficio, un 19,4% más que en el ejercicio anterior. Aun así, estos últimos resultados anuales no convencieron al mercado, que esperaba unas mayores cifras.

Las últimas cifras de la empresa, correspondientes al segundo trimestre de 2024, mantienen este cariz de decepción, al no cumplir con las expectativas: en concreto, en este segundo trimestre del año la empresa ha sumado 1.812 millones de dólares, un 45% menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que ha aumentado la preocupación por su futuro próximo.

Comprar acciones de Tesla


Comprar acciones de Tesla en XTB es muy sencillo. Solo tienes que abrirte una cuenta, entrar en tu App o plataforma de ordenador, ir al apartado de acciones de Estados Unidos y seleccionar el nombre de Tesla (o el ticker TSLA.US). Tras esto, debes seleccionar el número de acciones que deseas comprar o introducir el importe que deseas invertir. Como es natural, para poder procesar la compra habrá que valorar tanto el capital disponible en tu cuenta de XTB como el precio al que cotizan las acciones de Tesla.

Comprar acciones de Tesla con XTB no conlleva ningún coste de transacción para los primeros 100.000 euros al mes que se inviertan. Superado este importe, el coste será de 0,2%, con un mínimo de 10 euros. En cuanto a comisiones de custodia, los usuarios no tendrán que asumir ningún coste siempre y cuando el total de su cartera sea 250.000 euros o menos, lo que puede resultar de interés para aquellos inversores que miren a largo plazo.

En cuanto a las comisiones de tipo de cambio, es importante saber que las acciones de Tesla, cotizan en dólares estadounidenses. Por tanto, si tu cuenta de XTB está en euros, pagarás una comisión del 0,5% de tipo de cambio.

¿Cuál es el precio de las acciones de Tesla?


A la hora de comprar acciones de Tesla, es importante no solo conocer su precio actual, sino también seguir su evolución para poder maximizar nuestra estrategia. Actualmente, el precio de los títulos de la compañía se sitúa por encima de los 200 dólares por acción, aunque esta cifra ha fluctuado con el paso de los años. De hecho, los títulos de la compañía experimentaron un meteórico ascenso en 2020, cuando llegaron a superar los 2.200 dólares por título. Este comportamiento llevó a la compañía a realizar un split de acciones en agosto de ese mismo año, por el que redujo su precio a 380 dólares por acción. Tras este desdoblamiento, las acciones de Tesla siguieron mostrando un gran rendimiento, hasta llegar a superar los 800 dólares por título, lo que llevó a la empresa a realizar otro split.

De cara a invertir en Tesla, los inversores deberán tener en cuenta que el precio de las acciones fluctúa de forma diaria con base en los movimientos de los mercados y de las expectativas que los inversores tengan sobre el banco, por lo que es importante consultarlo antes de realizar cualquier tipo de operación.

¿Reparte dividendos Tesla?


No. Tesla nunca ha pagado dividendos a sus accionistas, ya que prefiere reinvertir todos los beneficios obtenidos en impulsar su negocio, ya sea aumentando su número de fábrica, mejorando sus productos o apostando por I+D e innovación.
Datos interesantes

Tesla, fundada en 2003, es una empresa automotriz y de energía pionera, con la misión de acelerar la transición mundial hacia una energía sostenible. Se especializa en la fabricación de vehículos eléctricos, que han demostrado ser mejores y más rápidos que los coches tradicionales de gasolina, liderando el camino hacia un futuro sin emisiones.

Productos de energía limpia: Además de vehículos eléctricos, Tesla también desarrolla productos de energía limpia de nueva generación y productos de almacenaje, incluyendo Powerpack, Megapack, baterías Powerwall, tejas y paneles solares. Esta diversificación muestra su compromiso con las soluciones de energía renovables.

Gigafactorías: Tesla gestiona varias plantas de producción y ensamblado, siendo las principales las emplazadas en Reno, Nevada, y la de Fremont, California. Estas gigafactorías desempeñan un papel crucial en las capacidades de fabricación de la empresa.

Volatilidad: Las acciones de Tesla han experimentado una volatilidad importante, alcanzando unos máximos extraordinarios, y experimentando fuertes caídas. Comprender la volatilidad es esencial a la hora de plantearse invertir en Tesla.

Innovación: Tesla no es solo una empresa automotriz; también es una empresa tecnológica. Sus avances en tecnología de automoción eléctrica, capacidades de conducción autónoma e innovaciones en baterías han revolucionado la industria de la automoción.

Sentimiento del mercado: Las acciones de Tesla tienen gran seguimiento en los mercados entre los inversores minoristas y también institucionales. Podemos atribuir su popularidad a su carismático CEO, Elon Musk, y a la apasionada comunidad de entusiastas de Tesla.

Alcance global: Los productos de Tesla se venden en todo el mundo, haciendo que la empresa multinacional tenga presencia en los mercados de todo el mundo. Sus operaciones internacionales hacen que sea susceptible a varios factores económicos y regulatorios en diversas regiones.

Expansión hacia nuevos mercados: El ambicioso plan de Tesla incluye su expansión más allá de los vehículos eléctricos. La empresa ha anunciado proyectos en sectores como el almacenamiento de energía, conducción autónoma, y una potencial exploración espacial con conexión SpaceX.

Impacto medioambiental: El éxito de Testa ha tenido un impacto mayor en la industria automotriz, acelerando la adopción de vehículos eléctricos y animando a los competidores a invertir en alternativas sostenibles. Su contribución va de la mano con los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.

¿Tienes alguna pregunta?

En julio de 2023, Tesla había vendido un total de 4.527.916 vehículos eléctricos.

 

El CEO de Tesla es Elon Musk.

 

El Modelo S de Tesla presume de varias características clave, incluyendo una impresionante aceleración, capacidades de largo alcance, un autopiloto avanzado y posibilidad de autoconducción integral (sujeta a aprobación regulatoria), un interior espacioso, una pantalla táctil grande, actualizaciones de programas en el aire, acceso a la red de Tesla Supercharger network, y más.

 

Tesla tiene una amplia red de estaciones de carga, llamadas Superchargers. El número exacto de estaciones de carga puede variar, pero Tesla ha expandido rápidamente su red global de Superchargers para apoyar a los dueños de coches Tesla en sus viajes a larga distancia.

 

Las Gigafactorías de Tesla son instalaciones de producción a gran escala, donde la empresa fabrica vehículos eléctricos y productos de almacenaje de energía (baterías). Estas instalaciones buscan crear baterías y vehículos a gran escala y bajo coste. Testa utiliza las técnicas de fabricación avanzadas y procesos de producción autónomos simplificados para cumplir con la creciente demanda de sus productos.

 

Además de coches, Tesla ofrece una amplia variedad de productos de energía. Entre ellos se incluyen Powerwall, Powerpack, y Megapack para almacenamiento de energía, paneles solares y Tejados Solares para la producción de energía renovable, y otros productos y servicios relacionados.

 

Según la información disponible, Tesla contaba con alrededor de 7.000 empleados en su Gigafactory en Nevada en 2018. Sin embargo, el número exacto de empleados probablemente se haya modificado desde entonces. Tesla tiene varias instalaciones de fabricación y oficinas en todo el mundo, contribuyendo al recuento de empleados en general.

 

Nikola Tesla, nacido en 1856, fue un renombrado ingeniero eléctrico e inventor serbio-americano. Realizó importantes contribuciones al desarrollo de los sistemas eléctricos de corriente alterna (AC), motores eléctricos, y otros numerosos inventos y conceptos relacionados con la electricidad y transmisión de energía. La empresa Tesla, Inc. se llama así por Nikola Tesla en honor a su contribución al campo de la ingeniería eléctrica y para acoger su visión de energía y transporte sostenible.

 

Una Acción es un tipo de activo que representa la propiedad de una empresa. Representa un derecho sobre parte de los activos y beneficios de la empresa.

Al poseer acciones, puedes beneficiarte potencialmente del crecimiento y el desempeño de la empresa. Hay varias formas en que las acciones pueden generar dinero: pago de dividendos (algunas acciones pagan dividendos, que son pagos que se hacen a los accionistas con cargo a los beneficios de la empresa), revalorización del capital (cuando el precio de una acción que posees, aumenta y vendes la acción para obtener ganancias), "split" de acciones (cuando una empresa divide sus acciones, emite más acciones a los accionistas existentes, lo que aumenta la cantidad de acciones que posees; esto también puede conducir a un incremento en el valor de la inversión).

Hay tres tipos principales de acciones: acciones ordinarias (otorga a su dueño derechos de voto en las asambleas de accionistas y le da derecho a una parte de los beneficios de la empresa a través de dividendos), acciones preferentes (paga dividendos a una tasa fija y tiene un mayor derecho sobre los activos y los beneficios que las acciones ordinarias; por lo general no tienen derecho a voto), y warrants (tipo de valor que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de acciones a un precio predeterminado dentro de un periodo establecido).

No se puede determinar una primera Acción como la "mejor" para comprar, ya que lo que constituye una buena acción puede variar según los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de cada inversor. Es importante analizar a fondo cualquier inversión potencial y considerar la propia situación financiera antes de realizar una compra de acciones.

