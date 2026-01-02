En las últimas décadas, distintas empresas han ido aumentando su popularidad y cuota de mercado gracias a los avances tecnológicos y las nuevas preocupaciones sociales y medioambientales, como Nvidia
o Super Micro Computer
. Este es el caso de Tesla Motors, una compañía fundada en 2003 que se ha convertido en un actor clave del sector de la movilidad eléctrica. Dirigida por el mediático Elon Musk, que ejerce como CEO desde 2008, Tesla ha registrado un gran rendimiento en Bolsa en los últimos años
, hasta el punto de llegar a protagonizar dos split stocks, y sus acciones se posicionan como una alternativa de gran interés para los inversores, especialmente entre aquellos interesados en el mundo del motor.
¿Qué es Tesla?
Tesla Motors, conocida popularmente como Tesla, es una corporación estadounidense dedicada a la fabricación y desarrollo de automóviles impulsados por energía eléctrica
. Fundada en 2003 por los ingenieros Martin Eberhard y Marc Tarpenning, la compañía nació con el propósito de fabricar y desarrollar turismos eléctricos de alta gama que sirvieran de alternativa a los vehículos tradicionales y con el paso de los años ha evolucionado hasta posicionarse como la empresa líder de este incipiente sector. Este proyecto llamó la atención de Elon Musk, que en 2004 lideró la ronda de financiación de la compañía aportando 6,5 millones de dólares y pasando a formar parte del consejo de administración de la empresa.
Tras esta primera inyección de capital, Tesla Motors desarrolló su primer vehículo eléctrico: el Roadster, un biplaza descapotable que se presentó al mercado en 2008 y que despertó la curiosidad del público por la empresa. Ese mismo año, Elon Musk asumió la presidencia de la compañía
en sustitución de Ze'ev Drori, quien ocupó el cargo entre diciembre de 2007 y octubre de 2008.
Dos años después de la presentación de su primer vehículo, Tesla debutó en Bolsa, y en 2012 lanzó al mercado su segundo modelo: el Model S, una berlina con una tecnología más avanzada que la del Roadster. Presentada al público en 2009, el Model S se convirtió en un éxito de ventas dentro de su sector y propulsó la popularidad de la compañía entre el público
. En 2015, Tesla amplió su gama de productos con el Model X, un todoterreno eléctrico, y en 2016 lanzó su Model S, un vehículo más asequible creado para satisfacer la creciente demanda de este tipo de automóviles. En los años siguientes, Tesla seguiría aumentando su popularidad, llegando a protagonizar un meteórico ascenso en Bolsa entre 2020 y 2022 que le llevaría a realizar varios split de acciones y a entrar en uno de los índices bursátiles más importantes del mundo: el S&P 500
. Con presencia a escala internacional, Tesla es una de las empresas más relevantes del planeta y la compañía líder del sector del motor eléctrico.
.
Tesla en Bolsa: ¿dónde cotiza y cuándo entró en el mercado de valores?
Tesla es una de las empresas más relevantes del mercado actual
, por lo que no solo cotiza en Bolsa, sino que forma parte de algunos de los índices bursátiles más importantes del mundo. En concreto, las acciones de Tesla cotizan en la Bolsa de Wall Street, donde debutaron en 2010, siete años después de la fundación de la compañía. La corporativa forma parte del Nasdaq 100
y del S&P 500, entre muchos otros.
¿Cuáles han sido los últimos resultados de Tesla?
Dada su importancia a nivel internacional y el gran ascenso que vivió en Bolsa durante la crisis de la Covid-19, las presentaciones de resultados de Tesla se han convertido en uno de los eventos que mayores expectativas generan entre los inversores
. La compañía ha registrado un destacado crecimiento en los últimos años que le ha llevado a cerrar varios ejercicios en positivo, pero esta trayectoria no está exenta de ciertas fluctuaciones.
En concreto, el fabricante cerró su primer año positivo en 2020, cuando consiguió unos beneficios de 721 millones de dólares. Un año después, Tesla aumentó sus beneficios en un 167,7%, hasta superar los 12.000 millones de dólares, y en 2023 encadenó su tercer año en positivo tras sumar 13.786 millones de dólares de beneficio
, un 19,4% más que en el ejercicio anterior. Aun así, estos últimos resultados anuales no convencieron al mercado, que esperaba unas mayores cifras.
Las últimas cifras de la empresa, correspondientes al segundo trimestre de 2024, mantienen este cariz de decepción, al no cumplir con las expectativas: en concreto, en este segundo trimestre del año la empresa ha sumado 1.812 millones de dólares, un 45% menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que ha aumentado la preocupación por su futuro próximo.
Comprar acciones de Tesla
Comprar acciones de Tesla en XTB es muy sencillo. Solo tienes que abrirte una cuenta, entrar en tu App o plataforma de ordenador, ir al apartado de acciones de Estados Unidos y seleccionar el nombre de Tesla (o el ticker TSLA.US). Tras esto, debes seleccionar el número de acciones que deseas comprar
o introducir el importe que deseas invertir. Como es natural, para poder procesar la compra habrá que valorar tanto el capital disponible en tu cuenta de XTB como el precio al que cotizan las acciones de Tesla.
Comprar acciones de Tesla con XTB no conlleva ningún coste de transacción para los primeros 100.000 euros al mes
que se inviertan. Superado este importe, el coste será de 0,2%, con un mínimo de 10 euros. En cuanto a comisiones de custodia, los usuarios no tendrán que asumir ningún coste siempre y cuando el total de su cartera sea 250.000 euros o menos, lo que puede resultar de interés para aquellos inversores que miren a largo plazo.
En cuanto a las comisiones de tipo de cambio, es importante saber que las acciones de Tesla, cotizan en dólares estadounidenses
. Por tanto, si tu cuenta de XTB está en euros, pagarás una comisión del 0,5% de tipo de cambio.
¿Cuál es el precio de las acciones de Tesla?
A la hora de comprar acciones de Tesla, es importante no solo conocer su precio actual, sino también seguir su evolución para poder maximizar nuestra estrategia
. Actualmente, el precio de los títulos de la compañía se sitúa por encima de los 200 dólares por acción, aunque esta cifra ha fluctuado con el paso de los años. De hecho, los títulos de la compañía experimentaron un meteórico ascenso en 2020
, cuando llegaron a superar los 2.200 dólares por título. Este comportamiento llevó a la compañía a realizar un split de acciones
en agosto de ese mismo año, por el que redujo su precio a 380 dólares por acción. Tras este desdoblamiento, las acciones de Tesla siguieron mostrando un gran rendimiento, hasta llegar a superar los 800 dólares por título, lo que llevó a la empresa a realizar otro split.
De cara a invertir en Tesla, los inversores deberán tener en cuenta que el precio de las acciones fluctúa de forma diaria
con base en los movimientos de los mercados y de las expectativas que los inversores tengan sobre el banco, por lo que es importante consultarlo antes de realizar cualquier tipo de operación.
¿Reparte dividendos Tesla?
No. Tesla nunca ha pagado dividendos a sus accionistas
, ya que prefiere reinvertir todos los beneficios obtenidos en impulsar su negocio, ya sea aumentando su número de fábrica, mejorando sus productos o apostando por I+D e innovación.