Conclusiones clave El Russell 2000 se mantiene a un paso de máximos históricos mientras las pequeñas empresas muestran un optimismo todavía frágil.

El NFIB vuelve a decepcionar y confirma que la economía “real” avanza, pero sin el entusiasmo que reflejan los grandes índices.

El salto en las expectativas de ventas contrasta con un repunte claro en la incertidumbre, señal de que el ciclo sigue siendo irregular.

Los futuros del índice de small & mid caps Russell 2000 caen ligeramente hoy, aunque el contrato sigue a unos 50 puntos de su máximo histórico. Los datos de pequeñas empresas, mucho más pequeñas que las que forman parte del Russell 2000, salieron algo más débiles de lo esperado y continúan por debajo de la media histórica de 52 años del índice. Este indicador es un barómetro clave de la economía doméstica estadounidense, ya que refleja la situación de negocios pequeños y familiares que representan alrededor del 40% del empleo total en EE. UU. Componentes del índice . De los 10 subíndices, 3 subieron y 7 bajaron , mostrando un sentimiento mixto.

. De los 10 subíndices, , mostrando un sentimiento mixto. Movimiento más destacado . El componente de ventas reales esperadas fue el único con un cambio notable, subiendo 6 puntos .

. El componente de fue el único con un cambio notable, subiendo . Índice de incertidumbre . Aumentó 7 puntos hasta 91 , señalando una mayor duda entre las pequeñas empresas.

. Aumentó hasta , señalando una mayor duda entre las pequeñas empresas. Principal motivo de la incertidumbre . Más propietarios declararon no estar seguros de si ahora es un buen momento para expandirse .

. Más propietarios declararon no estar seguros de si . Comentario del NFIB . A pesar del crecimiento del PIB, las pequeñas empresas “ siguen esperando un crecimiento económico visible ”, aunque más propietarios reportan mejores condiciones y esperan mayores ventas.

. A pesar del crecimiento del PIB, las pequeñas empresas “ ”, aunque más propietarios reportan mejores condiciones y esperan mayores ventas. Lectura del índice de empleo. El mercado laboral se mantiene equilibrado, con el índice 1,5 puntos por encima de su media histórica (101,6 vs 100). Source: xStation5

