El Nasdaq 100 roza los 23.000 puntos💡

El sentimiento inicial en Wall Street durante la sesión del lunes es claramente mejor. Las señales de alivio de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China han impulsado la confianza de los inversores. El presidente Trump presentó una lista de demandas clave a Pekín antes de la reanudación de las conversaciones destinadas a restablecer la estabilidad del comercio mundial. Al mismo tiempo, datos de China revelaron una desaceleración económica y una disminución en las exportaciones de imanes de tierras raras, lo que aumenta la preocupación por la continuidad de la cadena de suministro. En política exterior, la tensión aumenta tras las duras palabras de Trump hacia el presidente colombiano y la reanudación de los combates en la Franja de Gaza, que ponen a prueba la tregua. En el mercado corporativo, la atención se centra en las negociaciones entre Blackstone y TPG para adquirir Hologic por más de 17.000 millones de dólares y en la compra de la empresa europea Xella por parte de Holcim por 1850 millones de euros. Amazon recupera terreno tras una interrupción global del servicio AWS.

Cotización del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 sube un 1,1% en estos momentos, situándose como el segundo mejor selectivo de Wall Street, sólo por detrás del Russell 2000 (+1,3%). El principal índice tecnológico en el mundo retoma su tendencia alcista tras volver a probar la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico). El RSI de los últimos 14 días en el intervalo diario se mantiene en valores neutrales. Desde una perspectiva técnica, mientras el Nasdaq 100 se mantenga por encima de la curva mencionada, la tendencia alcista general del instrumento se mantendrá firme.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.