Conclusiones clave Los mercados bursátiles de Estados Unidos se encuentran bajo presión mientras se acerca la fecha límite del ultimátum de Donald Trump a Irán

Las esperanzas de un acuerdo se desvanecen, mientras la retórica de la Casa Blanca incrementa el riesgo de un escenario violento

El precio del petróleo se dsipara

Los mercados bursátiles estadounidenses se encuentran bajo una clara presión a medida que se acerca la fecha límite del ultimátum de Donald Trump a Irán. Las esperanzas de un acuerdo se desvanecen después de que Irán anunciara la interrupción de todos los canales de comunicación indirectos con Estados Unidos en respuesta a las amenazas de Trump. La escalada de las tensiones geopolíticas está afectando a las acciones, al tiempo que impulsa al alza los precios del petróleo, aumentando la incertidumbre sobre el futuro de la política estadounidense. La retórica de la Casa Blanca incrementa el riesgo de un escenario violento, aunque los mercados aún contemplan la posibilidad de una desescalada limitada. Trump ha fijado las 3 de la mañana hora española como fecha límite para un acuerdo con Irán sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, advirtiendo que la falta de acuerdo podría resultar en la destrucción de la infraestructura iraní.

Declaraciones recientes del presidente estadounidense sugieren pocas probabilidades de un avance, aunque aún existe una pequeña posibilidad de un resultado alternativo.

Informes de los medios indican que Estados Unidos ha llevado a cabo ataques en la isla iraní de Kharg, intensificando aún más las tensiones.

Los mercados de materias primas están reaccionando con fuerza: el WTI cotiza por encima de los 116 dólares (+3%), mientras que el Brent se mantiene firmemente por encima de los 110 dólares, lo que apunta a una prima de riesgo geopolítico en aumento.

Los analistas señalan que, si bien un acuerdo completo parece improbable, aún se podría evitar el peor escenario posible, que implica ataques a gran escala contra la infraestructura civil.

UBS ha recortado su objetivo para el S&P 500 a finales de 2026 a 7.500 puntos, citando la creciente incertidumbre vinculada al conflicto y a los precios de la energía. El banco recomienda una postura más cautelosa, especialmente en mercados sensibles a las perturbaciones energéticas como Europa e India.

Los datos macroeconómicos fueron decepcionantes: los pedidos de bienes duraderos cayeron un 1,4% intermensual, por debajo de las expectativas, lo que contribuyó al pesimismo.

Al mismo tiempo, los datos de empleo de ADP mostraron un aumento de 27.000 puestos de trabajo (frente a los 10.000 anteriores), lo que sugiere que el mercado laboral no se está recalentando, pero tampoco representa una fuente generalizada de debilidad, lo que podría reforzar los riesgos inflacionarios.

A pesar del entorno general de aversión al riesgo, algunas empresas como Broadcom siguen obteniendo buenos resultados, gracias a su fuerte exposición a la inteligencia artificial y a la adjudicación de nuevos contratos. Gráfico del Nasdaq 100 Noticias corporativas Universal Music Group (UMG): sus acciones subieron cerca de un 10% después de que Pershing Square propusiera una adquisición de 55.800 millones de euros (64.400 millones de dólares), lo que implica una prima del 78% respecto al cierre del 2 de abril. La estructura de efectivo y acciones señala una oferta de control impulsada por activistas y una importante revalorización a través de una prima de control.

Casey’s General Stores / Hologic: Casey’s, una cadena de tiendas de conveniencia del Medio Oeste y Suroeste de EE. UU., reemplazará a Hologic en el S&P 500 antes de la apertura del jueves, tras la adquisición de Hologic por Blackstone y TPG. Las acciones de Casey’s subieron ligeramente, mientras que la cotización de Hologic se suspendió al finalizarse el acuerdo y salir la empresa de los mercados públicos

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