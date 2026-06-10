La salida a bolsa de SpaceX se acerca y el mercado está cada vez más tenso. Tenemos tanto amantes de la compañía como detractores, pero lo importante no son los comentarios que podemos escuchar por parte de muchos inversores, sino la demanda real que haya por la OPV. ¿Cuánta demanda hay por las acciones de SpaceX?

SpaceX en el punto de partida

Según indica Reuters, diversas fuentes confirmaron que el interés de los inversores está siendo muy alto y que en estos momentos hay una tasa de sobresuscripción de al menos unas 3,5 veces. Esto significa que, según estas fuentes (no confirmadas por Reuters y desde luego sin carácter oficial), la demanda es al menos 3,5 veces superior a la oferta.

En cualquier caso, tenemos que señalar no solo la falta de oficialidad del dato, sino también que todavía se está en pleno proceso de exposición de la compañía y que incluso esos 135$ a los que la empresa quiere salir no es un precio oficial cerrado.

Los accionistas minoristas ganan protagonismo en la OPV de SpaceX

Además del gran tamaño de la OPV, uno de los puntos que suponen una novedad en este proceso es la cantidad de acciones dedicadas para el accionista minoritario. Si bien normalmente suele asignarse entre un 5% y un 10%, en este caso se destinará hasta un 30% de las acciones.

Esto es un punto a destacar, ya que Musk sabe perfectamente de su popularidad entre muchos inversores minoristas. De hecho, dentro de las grandes compañías americanas, Tesla es la compañía que más porcentaje de minoristas tiene sobre las acciones libres en circulación (free float o capital flotante). En concreto, más del 40% del capital flotante de Tesla está en manos de inversores minoristas, frente a menos del 20% de la mayoría de grandes empresas de Estados Unidos.

Más allá del dato en concreto, lo que puede extraerse es que gran parte de la

viene del entusiasmo del inversor minorista por las promesas de

. Esto se ha aplicado hasta ahora en Tesla y también es probable que se aplique a SpaceX, incluso de manera mucho más acentuada, dado el tamaño de mercado al que la empresa pretende dirigirse y los resultados que hasta ahora ha conseguido. Es más,

Esto hace más fácil que compañías con pérdidas o incluso sin generación decaja coticen a múltiplos disparatados. Elon Musk ya fue capaz de darle la vuelta a la situación en Tesla en una ocasión y la compañía empezó a funcionar operativamente y esto es lo que parece que algunos inversores esperan de SpaceX.

Todavía tendremos que esperar a la salida a bolsa oficial para conocer la demanda real de las acciones de SpaceX, pero desde luego será una operación que no dejará a nadie indiferente.

¿Cómo invertir en SpaceX sin comisiones por operación con XTB?

En XTB, nuestros usuarios podrán invertir en SpaceX desde el momento en el que la compañía empiece a cotizar en Bolsa. Para incorporarlas a tu cartera, tan solo necesitarás seguir los siguientes pasos:

Si todavía no eres cliente, abre tu cuenta de inversión en XTB desde aquí Realiza un ingreso en tu cuenta de inversión Busca las acciones de SpaceX en el buscador e introduce el número de títulos que deseas comprar o introduce el importe exacto que te gustaría invertir. Incorpora las acciones de la compañía a tu lista de seguimiento para estar preparado en cuanto empiece a cotizar. En cuanto veas que los precios empiezan a moverse, podrás participar y comprar tus acciones de SpaceX.

Para no sufrir problemas de sobrecarga en el momento del debut bursátil de Spacex y puedas adquirir tus títulos en XTB sin problemas, te recomendamos que tengas tu cuenta de inversión activada y con capital disponible para invertir.