El Nasdaq 100 se desploma: ¿Qué está pasando?

Las caídas continúan a pesar de un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania El mercado bursátil estadounidense vuelve a la senda de las ventas, a pesar de que se observaron indicios de recuperación al inicio de la sesión bursátil. Rusia ha informado a Estados Unidos de su interés en alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania. Sin embargo, la atención de los inversores se centra hoy en las crecientes tensiones entre Estados Unidos y la UE, que parecen estar pesando más sobre el mercado bursátil, sobre todo está afectando al Nasdaq 100, que ya cae otro 2%.

Trump amenaza con imponer aranceles al alcohol europeo El presidente Donald Trump ha amenazado con imponer un arancel del 200% a los vinos, champanes y otras bebidas alcohólicas importadas de Francia y otros países de la UE. Esto marca una nueva escalada en la creciente guerra comercial transatlántica. Trump declaró en redes sociales que aplicará los aranceles si Bruselas sigue adelante con su plan de gravar las exportaciones de whisky estadounidense, una medida de represalia contra los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio que entraron en vigor el miércoles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nuevos informes indican que la UE está abierta a negociar con Trump, con una reunión inicial programada para mañana. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mantenido que la UE defenderá su postura y los aranceles vigentes. Reacción de los mercados europeos En respuesta a las amenazas de Trump, las acciones de los productores europeos de alcohol cayeron drásticamente: LVMH, propietario de las casas de champán Moët & Chandon y Veuve Clicquot, cayó un 2,2%. Rémy Cointreau SA, productor de coñac, cayó un 4,5%. Pernod Ricard, fabricante de bebidas espirituosas, cayó un 3,6%. Posible alto el fuego en Ucrania Las tensiones comerciales han eclipsado las noticias positivas sobre un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania. El jueves, el presidente Putin declaró que, en principio, está abierto a una propuesta estadounidense de un alto el fuego de 30 días en Ucrania, pero enfatizó que aún deben concretarse las condiciones, subrayando que cualquier acuerdo debe conducir a una paz duradera. "Esta idea es fundamentalmente correcta y, por supuesto, la apoyamos", declaró Putin en una conferencia de prensa en Moscú. "Pero hay asuntos que debemos discutir, y creo que debemos abordarlos con nuestros colegas y socios estadounidenses". El asesor cercano de Putin, Yuri Ushakov, indicó que Rusia busca una solución a largo plazo, más que un simple alto el fuego temporal en Ucrania. Sus comentarios, citados por Interfax, sugieren que Rusia podría no estar dispuesta a aceptar la tregua de 30 días que impulsan los negociadores estadounidenses, en línea con la promesa de Trump de poner fin a la guerra rápidamente. Los datos del IPP de hoy confirmaron la lectura del IPC de ayer, mejor de lo esperado, pero la reacción del mercado fue efímera. Los inversores volvieron a centrarse rápidamente en la política comercial de Trump. Actualmente, los inversores prevén un recorte total de los tipos de interés de la Reserva Federal en junio/julio y casi tres recortes completos a lo largo del año 2025. Cotización del Nasdaq 100 El mercado está experimentando otra fuerte caída hoy. El índice tecnológico, el Nasdaq 100, lidera las caídas con una caída cercana al 1,60 %. Los inversores están preocupados por el aumento de las tensiones comerciales y los nuevos aranceles anunciados inesperadamente por Donald Trump. El sector de los semiconductores se mantiene relativamente bien, con pérdidas leves, pero el índice en general se ve lastrado por grandes empresas tecnológicas como Apple, Alphabet, Tesla y Oracle. Fuente: xStation 5 ¿Cómo invertir en el Nasdaq? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.